Объем рынка органической сельхозпродукции в Украине в 2013 году вырастет на 52% - до 12 млн евро - эксперт

Киев. 24 декабря. УНИАН. Объем внутреннего потребления органической продукции сельского хозяйства в денежном эквиваленте в Украине в 2013 году по предварительным данным составит 12 млн евро, что на 52% больше, чем годом ранее.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил журналистам глава правления Федерации органического движения Украины Евгений Милованов.

«Если в 2008 году рынок органических продуктов составлял всего 600 тыс. евро, то уже по состоянию на конец прошлого года он составлял 7,9 млн евро, и по самым скромным оценкам, в этом году он пересечет границу в 12 млн евро», - сказал Милованов.

По его словам, около половины органической продукции, потребляемой в Украине, является продукцией отечественного производства. При этом Милованов отметил, что этот показатель является достаточно высоким, так как, например, в Российской Федерации доля отечественной органической продукции в структуре внутреннего потребления этих товаров составляет 0,1%, в Чехии – немногим более 10%, а в Польше – также около 50%.

Что касается перспектив отрасли в 2014 году, то, по словам главы Федерации органического движения, для успешного ее развития необходимо внести изменения в законодательство, регулирующее работу органического производства. В частности, Милованов считает необходимым приведение к стандартам Европейского Союза норм закона «О производстве и обороте органической сельскохозяйственной продукции и сырья», а также адаптацию его к реалиям работы отрасли.

«В законе много лишнего, много опасностей для чрезмерной бюрократизации производства и исчезновения прозрачности инспектирования и сертификации…Если закон не будет изменен, то ситуация в отрасли очень усложнится», - сказал Милованов.

Кроме того, он сообщил, отрасль также рассчитывает на бюджетную поддержку в 2014 году на уровне 10 млн грн.

«Мы вносим некоторые дополнения к бюджету, там мизерные суммы – около 10 млн грн и ориентировано это на поддержку производителей: в первую очередь, на поддержку сертификации, поддержку при закупке семян, племенного стада и т.д», - отметил Милованов.

Справка УНИАН. По данным Федерации органического движения Украины, в Украине по состоянию на 2012 год работало 164 предприятия, занимающиеся производством органической продукции, обрабатывающие суммарно около 280 тыс. га.

Органическая продукция сельского хозяйства – это продукция, изготовленная без использования (либо с меньшим использованием) синтетических пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок, а также без использования генетически модифицированных продуктов.