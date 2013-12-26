Новогодний порядок цифр: 28 и 29 декабря – 30 «Фокстротов» проведут ярмарки

Новогодняя пора - высокий сезон для магазинов бытовой техники и электроники. Статистика в Украине показывает, что до 17% годовых покупок осуществляются покупателями именно в декабрьский период.

Всеукраинская сеть магазинов «Фокстрот» - ведущий ритейлер бытовой техники и электроники в Украине в предновогодние дни встречает покупателей богатым ассортиментом от ведущих мировых производителей и специальными предложениями по их приобретению. Лучшими новогодними подарками этого года, судя по декабрьской статистике, стали для украинцев мультиварки, планшеты, смартфоны.

Продавцы сети стараются создать неповторимое новогоднее настроение для миллионов своих покупателей по всей Украине. Например, покупатель «Фокстрота» выбирает подарки для родных и близких людей под любимые новогодние мелодии и любуется красавицей-ёлкой. На кассе промоутеры в костюмах лисичек помогают посетителям упаковывать их покупки в нарядный подарочный пакет «Фокстрот». Ведь праздничная упаковка – это половина подарка.

И, конечно же, приятным нововведением в «Фокстроте» стали новогодние ярмарки. С 19 по 22 декабря отшумела всеукраинская Новогодняя ярмарка, на которую в магазины пришли тысячи желающих порадовать близких полезными подарками со скидкой до 60%.

А уже в ближайшие выходные, 28 и 29 декабря, 30 «Фокстротов»* в разных регионах Украины продолжат традицию новогодних сюрпризов и встретят маленьких посетителей подарками, среди которых маска лисички, набор карандашей и фирменная новогодняя раскраска.

Взрослые получат поздравительную открытку, которая в то же время является сертификатом на скидку в размере 50 гривен для покупок в «Фокстроте». Такой открыткой можно поздравить друзей, отправить по почте знакомым или с удовольствием воспользоваться самому.

- Мы хотим, чтобы новогоднее настроение каждого гостя после посещения нашего магазина не только усилилось, но и сохранилось на целый год, а выбранный подарок радовал как можно дольше, - рассказала Наталья Средняя, директор по маркетингу торговой сети «Фокстрот. Техника для дома». - Ведь в наших магазинах для многих начинается новогодний праздник. Пусть мечты украинцев об уюте и комфорте в их домах сбудутся в «Фокстроте». Наша команда приложит для этого все усилия!

Приходите и вы! В сети магазинов «Фокстрот» для каждого найдется подарок по вкусу, а вдобавок – новогоднее настроение и праздничные сюрпризы.

Справка:

Торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является лидером** рынка Украины в сегменте розничных продаж электроники и бытовой техники. Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 году, и по состоянию на декабрь 2013 в Украине насчитывается 235 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 113 областных и районных центрах Украины, при этом их общая торговая площадь составляет более 319 000 кв. м. Согласно рейтингу, составленному аудиторской компанией Deloitte&Touche, торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» входит в число 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. С 2010 года торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является членом-участником «Euronics» - самой большой закупочной группы электроники и бытовой техники, представленной в 30 странах Европы.

* Подробности и перечень магазинов узнавайте в информационной службе ТМ «Фокстрот техника для дома» по телефону 0-800-500-153

** по данным GFK, 2012.