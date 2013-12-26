Автокорпорация "Эталон" в 2013 году увеличила свою долю на рынке автобусов на 4,2% - до 42,5%

Киев. 26 декабря. УНИАН. Производитель автотранспортных средств корпорация "Эталон», объединяющая 21 предприятие, по итогам 2013 года увеличила свою долю на рынке автобусов на 4,2% - до 42,5%.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил журналистам президент корпорации «Эталон» Владимир Бутко.

«Доля предприятий корпорации на рынке автобусов составляет 42,5% и является самой большой. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 4,2%», - сообщил Бутко.

Согласно сообщению, автозаводы корпорации «Эталон» произвели в 2013 году 1,15 тыс. автотранспортных средств, из них 1 тыс. автобусов.

При этом по результатам 12 месяцев 2013 года общий объем закупок на рынке автобусов снизился на 15,8%.

«Наша главная задача - это сокращение расходов и техническое перевооружение наших предприятий, повышение производительности труда. Таким образом мы снизим затратную часть и снизим себестоимость», - отметил Бутко.

Комментируя планы на следующий год, президент корпорации сказал, что «Эталон» рассчитывает получить третью часть госзаказа в рамках государственной программы «Школьный автобус»

«Если программа будет, например, 1000 автобусов, то мы рассчитываем на треть», - сказал Бутко.

Он также сообщил, что корпорация намерена увеличить на 20% сегмент коммерческой техники, за счет автобусов существующего модельного ряда.

По его словам, «Эталон» также будет принимать участие в государственных программах городского электротранспорта в 2014 году.

«Мы уже сертифицировали троллейбус, с которым уже с февраля следующего года будем участвовать в тендерах по городам», - сообщил Бутко.

Он подчеркнул, что возможности корпорации позволяют выпускать от 10 троллейбусов в месяц.

Как сообщал УНИАН, производство автобусов украинскими компаниями в январе-ноябре 2013 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 28,8% - до 2,178 тыс. единиц.

Справка УНИАН. Корпорация «Эталон» (г. Киев) объединяет 21 предприятие. В корпорацию входят Бориспольский и Черниговский автозаводы.

Зарегистрированное в 2002 году ЗАО «Бориспольский автозавод» производит две модели школьных автобусов. ЗАО «Черниговский автозавод» было создано в 2003 году. Производственный процесс охватывает заготовительный, кузовной, сборочный, покрасочный и ремонтно-испытательный этапы.