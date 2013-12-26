Одной из проблем внедрения электронного управления в Украине является неготовность власти и населения использовать этот механизм – эксперты

Киев. 26 декабря. УНИАН. Одной из главных проблем внедрения электронного управления в Украине является неготовность представителей органов власти и населения к использованию этого механизма.

Такое мнение во время пресс-конференции в УНИАН на тему «Будет ли в Украине электронное управление» выразил директор Института высших руководящих кадров Национальной академии государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины Андрей Семенченко.

«На сегодня одной из основных проблем внедрения электронного управления является неготовность представителей органов власти к этой технологии, использованию элементов электронного управления в первую очередь, предоставлению электронных административных услуг. Не говоря уже о населении», - сказал он.

По его словам, создание соответствующего веб-портала знаний является одним из важнейших направлений решения этой проблемы.

«Портал – фактически является объединением одних из наиболее важных технологий, на которых базируется вообще информационное общество», - добавил Семенченко.

Директор Национального центра электронного управления Олеся Архипская напомнила, что государственной политикой Украины закреплено развитие электронного управления: «Мы имеем это как стратегические приоритеты развития Украины, поскольку об электронном управлении на сегодня сказано и в Программе экономических реформ Президента».

Однако, как подчеркнула руководитель проекта ЕС и программы развития ООН Елена Урсу, очень много «инициатив (относительно внедрения механизмов электронного управления) в конкретных городах происходили вопреки» политической воле и возможностям.

«Это инструмент, чтобы граждане были более довольны своей жизнью… Главные принципы, которыми организация руководствуется при отборе приоритетных проектов для внедрения, является ориентация электронных продуктов на нужды потребителей услуг, максимальное удовлетворение их потребностей и совместный дизайн услуг предоставителями и потребителями услуг. Поддерживая внедрение инновационных проектов, инициированных органами публичной власти и организациями гражданского общества, мы надеемся способствовать ускорению развития электронного управления в целом», - сказала Урсу.

Как подчеркнула исполнительный директор ассоциации «Города электронного управления Украины» Валентина Дарнопых, «электронное управление является площадкой для совместного обсуждения проблем и путей их решения в сфере развития электронного управления».

Эксперты выразили надежду, что технологии электронного управления будут внедрены в Украине уже в следующем году.