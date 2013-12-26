Бизнесмены Турции и Украины встретились на открытии офиса Gunsel

Открытие нового главного офиса компании Gunsel Group собрало влиятельных бизнесменов Турции и Украины.

Компания Gunsel, которая оказывает услуги в сфере пассажирских и грузовых перевозок на территории Украины с 1997 года, вчера открыла новый офис. На мероприятии присутствовали Посол Турции в Украине Мехмет Самсар, Глава профсоюза аттестованных работников внутренних дел Анатолий Онищук, бывший Глава государственного совета Турции Хусейн Каракуллукчу, Президент всеукраинской ассоциации автоперевозчиков (ВААП), народный депутат и Глава межпарламентской группы дружбы Украины-Турции Игорь Шкиря, Первый вице-президент УСПП Сергей Прохоров, директор департамента автомобильного транспорта Дмитрий Петухов, Глава профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Украины Олег Хмарний, представители автобусной федерации Турции, Торговый Аташе Турции в Киеве г-жа Белькис Гюлеч, заслуженный артист Украины Виктор Павлик, а так же бизнесмены обоих стран.

Глава Правления Gunsel Селами Гюнер произнес вступительную речь, в которой он выразил свое чувство радости в связи с присутствием на данной встрече всех друзей. Он заявил, что компания Gunsel остается передовой компанией в сфере перевозок и продолжает свое активное инвестирование в рынок Украины.

Далее держал слово Посол Турции в Украине Мехмет Самсар, который поздравил компанию Gunsel, представляющую, по его словам, турецкий деловой мир на высшем уровне. Посол уверен, что успешное и динамичное развитие компании является хорошим примером для всех прочих турецких инвесторов.

Поздравил с успехами в инвестировании на украинском рынке компанию Gunsel и Президент Всеукраинской ассоциации автоперевозчиков Игорь Шкиря. Отметил он колоссальный успех компании на территории Украины, которого она добилась даже несмотря на кризис в стране. При этом он добавил, что "Кризис на самом деле в наших головах".

Свою удовлетворенность ростом инвестиций в Украину турецких компаний выразил Первый вице-президент УСПП Сергей Прохоров. Подчеркнул он и важность того, что TUSIВ представляет турецкие бизнес круги в Украине. В конце передал поздравления от Анатолия Кинаха, Президента УСПП, Советника Президента Украины Виктора Януковича и народного депутата.

Глава профсоюза аттестованных работников органов внутренних дел Анатолий Онищук тепло отозвался о его дружбе с господином Селами Гюнером, которая началась еще 10 лет назад и продолжается по сей день. "Каждый год Гюнсель Груп содействует помощи семьям погибших сотрудников милиции, эта компания – отличный пример для всех".