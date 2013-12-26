НАН Украины приняла концепцию развития на 2014-2023 годы

Киев. 26 декабря. УНИАН. Национальная академия наук Украины приняла Концепцию развития на 2014-2023 годы.

Об этом на пресс-конференции УНИАН сообщил вице-президент НАН Украины Антон Наумовец.

Он отметил, что Концепция развития Национальной академии наук Украины на 2014-2023 годы подготовлена в соответствии с решением сессии Общего собрания НАН Украины от 18 апреля 2013 года. Окончательная редакция Концепции подготовлена с учетом общественного обсуждения, в котором приняли участие научные коллективы учреждений НАН Украины, региональные научные центры и научные советы Академии. По результатам рассмотрения Президиум НАН Украины единогласно одобрил Концепцию и принял соответствующее постановление. После принятия концепции будет принят краткосрочный план для ее реализации, там будут названы ответственные, сроки и необходимы средства.

Наумовец отметил, что «среди стратегических направлений развития НАН Украины мы будем увеличивать долю фундаментальных исследований целенаправленных на приоритетные прикладные задачи – это является большим достоянием нашей академии, расширить практику исследований, которые проводятся по комплексным программам, экспертиза проектов тоже очень важна и стимулирование публикаций в рейтинговых журналах».

Ключевым вопросом развития НАН Украины вице-президент определил инновационную деятельность: «Я думаю, что многие неурядицы, которые в нашем обществе и государстве мы сейчас наблюдаем, связанные не только с тем, что все-таки НАН недофинансировалась должным образом, но и тем, что не было создано в государстве благоприятного инновационного климата, когда предприниматели заинтересованы в том, чтобы дружить с академическими институтами и получать от них новые знания и на этой основе создавать новые технологии». При этом академик отметил: «Мы будем направлять научно-технический потенциал академии на обеспечение реальных потребностей развития Украины, развития инфраструктуры, в частности технопарков, также необходимо тесное взаимодействие с министерствами. Мы планируем, чтобы все члены президиума академии были распределены по министерствам и чтобы они регулярно их информировали о том, что академия делает. Также нам нужно совершенствовать законодательство».

Также он сообщил, что «у нас подписаны соглашения о сотрудничестве с КБ «Южное» и ГП «Антонов», а также с частным предприятием «ДТЭК». Результатом внедрения разработки Института геотехнической механики стал новый способ крепления шахтных выработок – новая оригинальная технология, которая позволяет миллионы экономить на каждом километре выработок».

Наумовец призвал власть помочь украинским ученым наращивать сотрудничество с предприятиями: «Мы мечтаем о том, чтобы государство соответствующим законодательством позволило нам зарабатывать средства самостоятельно, хотя, конечно, бюджетные средства нам тоже нужны, для примера в Финляндии – 60-70% финансирование ученые получают от заинтересованных бизнесменов».