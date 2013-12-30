На Майдане в 4 часа утра прошла акция солидарности с пострадавшими от «Беркута» студентами - Лыжичко

Киев. 30 декабря. УНИАН. Сегодня в 4 часа утра на Майдане Незалежности возле стелы состоялась акция солидарности со студентами, которые были избиты «Беркутом» 30 ноября.

Об этом сообщила на пресс-конференции в агентстве УНИАН певица Руслана Лыжичко.

Она отметила, что пострадавшим предоставляются бесплатно услуги адвокатов.

Лыжичко также подчеркнула, что, несмотря на то, что парламентом принят и Президентом подписан Закон «Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, имевших место во время проведения мирных собраний», милиция “на студентов составила административные протоколы и трактует их действия как хулиганские”. Она подчеркнула, что это неприемлемо.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против решения украинской власти приостановить ассоциацию с ЕС.

30 ноября около 4 часов утра бойцы «Беркута» разогнали Евромайдан и жестоко избили его участников, большинство из которых – студенты.