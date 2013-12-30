Отраслевые профсоюзы готовят на конец января забастовки против принятия госбюджета-2014

Киев. 30 декабря. УНИАН. Отраслевые профсоюзы намерены в конце января 2014 года провести забастовки против заложенного в государственном бюджете на следующий год недостаточного финансирования науки, образования, медицины и других сфер, а также в поддержку действий и требований митингующих на Майдане.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Конфедерации независимых профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

“Наемные работники, работники сферы образования, ученые, интеллигенция — все они еще не сказали своего слова... И я хочу сообщить, что мы будем очень тщательно готовиться к проведению забастовок по всей Украине. Это чрезвычайно серьезные вещи. Это будет так, как происходит в Европе, как происходит по всему демократическому миру”, - сказал Волынец.

По его словам, представители профсоюзов услышали призыв оппозиции, звучащий со сцены Майдана, о том, что нужно проводить забастовки. При этом Волынец считает, что лидеры оппозиции и митингующие не смогут организовать их самостоятельно, этим должны заниматься профсоюзы.

“Должны создаваться забастовочные комитеты. Мы будем четко формулировать требования, мы будем называть сроки, когда это должно произойти, кто должен готовить эту забастовку, в каких отраслях, на каких предприятиях. Все будет организовано”, - сказал председатель Конфедерации независимых профсоюзов.

Его поддержал глава профсоюза работников Национальной академии наук Украины Анатолий Широков, напомнив, что недостаточное финансирование академии, заложенное в проекте бюджета на следующий год, вынуждает работников структуры в ближайшее время собраться “на свой собственный Майдан” под стенами Кабинета министров с требованиями пересмотреть и увеличить суммы, необходимые на минимальные научные потребности академии.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря со сцены на Майдане Незалежности в Киеве лидер партии «УДАР» Виталий Кличко объявил о проведение всеукраинской забастовки после новогодних праздников. По его словам, украинцы скажут, что работать с нынешним правительством они не будут. Кличко также пообещал продолжение борьбы и давление на власть.

21 ноября правительство своим распоряжением приостановило работу над Соглашением об ассоциации с ЕС, а 29 ноября в Вильнюсе Украина не подписала соглашение, что стало причиной начала массовой акции протеста в Украине, которая длится по сей день.

Отставка правительства остается одним из ключевых требований митингующих. В то же время опрошенные УНИАН эксперты также уверены, что власть должна пойти навстречу оппозиции и сформировать новое правительство на новой основе и с новыми перспективами развития, а затягивание процесса отставки действующего правительства только усугубит кризисную ситуацию в стране.