Демальянс инициирует создание сети самозащиты активистов общественных протестов

Киев. 30 декабря. УНИАН. Партия “Демократический альянс” инициирует создание сети самозащиты активистов общественных протестов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил юрист Демократического альянса Максим Черкасенко.

“Мы чувствуем это на себе уже больше года, особенно мы это почувствовали после акции под Межигорьем”, - заметил он. Черкасенко напомнил, что тогда были арестованы два активиста, на 5 и 7 суток, и эти аресты уже обжалованы в Европейском суде по правам человека. По его словам, в Демальянсе уверены, что выиграют это дело.

Черкасенко рассказал и о других фактах нападений на активистов, поджогах автомобилей, давлении со стороны правоохранительных органов и тому подобное. «Спектр очень широк, который применяет власть», - сказал юрист, добавив, что с началом Евромайдана эти случаи лишь усилились.

“Судя по той информации, которую мы получаем из регионов, индивидуальное давление становится системной борьбой власти с организаторами мирных протестов”, - подчеркнул Черкасенко.

По его словам, в Демальянсе выработали широкий спектр возможных противодействий этому явлению - от широкого информирования в прессе до физической защиты членов партии. Черкасенко отметил, что Демальянс выходит с инициативой создания сети коллективной самозащиты, которая будет “противодействовать произволу власти и титушек”. “Не нужно бояться - нужно объединяться. Есть меры противостояния этому террору”, - подчеркнул юрист.