Демальянс предлагает план по подрыву «финансовой стабильности режима»

Киев. 30 декабря. УНИАН. Партия “Демократический альянс” предлагает план по подрыву «финансовой стабильности режима».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Демократического альянса Василий Гацько

“Миллионы должны самоорганизоваться, чтобы в кооперации с другими фактически бить по трем направлениям. Наш план следующий - это фактически борьба с коррупцией - у нас есть три задачи: задача номер один - не дать украсть... ”, - сказал Гацько.

Это можно сделать, в первую очередь, через обеспечение тотального контроля за расходами бюджетов. Закупки товаров и услуг должны подвергаться постоянным ревизиям и проверкам. Запросы документов, обращения к правоохранительным органам должны стать по-настоящему массовыми. Задействованные в схемах и те, кто их покрывает, будут подвергаться публичному давлению. Вторая задача, по словам Гацько, заблокировать награбленное.

“Добытые коррупционным путем активы бизнеса "Семья" и приближенные к ней отмывает и будет легализовать через международную финансовую систему”, - заметил он. Денежные ресурсы оседают в европейских и американских банках. Международные стандарты ФАТФ предусматривают возможность блокирования таких средств. Информация и алгоритмы с сайта http://yanukovich.info/ должны активно распространяться среди европейских политиков, журналистов и общественности. Офисы банков должны пикетироваться украинцами за границей.

“Сегодня международные стандарты, ФАТФ в частности, которые регламентированы в законодательстве ЕС и США, позволяют нам без решения соответственно парламентов и правительств этих стран инициировать замораживание и блокирование счетов и активов тех предприятий, которые вовлечены в “схемы” бизнеса. Мы понимаем, что сотни миллионов долларов, которые были украдены из государственного бюджета, пройдя определенную легитимацию по международной системе по определенным схемам, сегодня лежат в европейских и американских банках”, - сказал он.

Гацько назвал третьей задачей - не дать заработать. Речь идет о бойкоте для компаний людей, “финансирующих режим”. И это должно касаться, по его словам, предприятий, которые задействованы в коррупционных схемах.

Другими направлениями борьбы, по мнению руководителя партии, «должна стать борьба за то, чтобы ослабить лояльность работников силовых структур к Президенту Украины Виктору Януковичу. Поэтому важной является просветительская работа. Такая работа важна и для другого направления деятельности - сокращения поддержки Януковича на Востоке и Юге».

По его мнению, именно на этих трех направлениях должны сконцентрировать свои усилия все активные силы Майдана. «Я хочу подчеркнуть, что системному противодействию и произволу властей мы можем противопоставить только системный протест. Борьба с коррупцией и экономический бойкот, просветление и давление на силовиков, донесение правды о злоупотреблении семьи Януковичей к избирателям Востока и Юга – все это должно стать системными регулярными действиями в будущем году. Следующий год должен стать годом наступательных действий», - сказал Гацько.

Партия также обнародовала детальной отчет о собранных средствах на Майдане и основных расходах.

Член правления партии Зоя Буйницкая рассказала, что общая сумма собранных средств составляет 698785,67 гривень. «Наибольше мы израсходовали средств на печатание мобилизационной продукции, это налепки и флаги, свыше 200 тысяч гривень. Другие значительные расходы, это приготовление еды для протестующих, оборудование и материалы. Я хочу обратить внимание на то, что финансовая прозрачность является важным фактором доверия граждан, и призывать все политические силы и организации, которые собирали средства на Майдае, обнародовать отчеты. В конечном счете, Еврореволюция это не только борьба с Януковичем, это еще и борьба за новые стандарты политики, и финансовая прозрачность – один из них» - отметила Буйницкая.