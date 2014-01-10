«Фокстрот» учит экологической ответственности

В декабре в рамках всеукраинского школьного конкурса «ЭКОкласс» - уникальной инициативы Социального центра Геннадия Выходцева и торговой сети «Фокстрот» - прошел экологический тренинг для воспитанников Комаровской школы-интерната № 1 Черниговской области. Ранее, во время пресс-конференции, посвященной старту «ЭКОкласс», сеть «Фокстрот» приобщила к числу стейкхолдеров проекта киевских журналистов.



От имени журналистов представители торговой сети «Фокстрот» организовали двухдневное обучение для воспитанников интерната. На тренинге, с помощью специалистов ДЭОО "Флора " при содействии БФ «Крона» подопечные узнали, как уменьшить загрязнение окружающей среды, услышали много полезного о здоровой пище и познавательного - о планете Земля. Тренинг буквально «зажег» детей интересными экоидеями. Так, ребята предложили план действий по созданию «Экошколы будущего» на базе их интерната, а также множество практических идей в стиле "Green Life ". Интересной была идея заложить возле школы фруктовый сад, выгоды от посадки которого подростки экономически обосновали и доказали. Одна из команд предложила установить на территории школы урны для различных типов отходов и покрасить их в разные цвета, а также регулярно проводить акции по сбору макулатуры. Записали идею компостировать отходы из столовой, чтобы использовать их для подкормки земли в местной теплице и будущем цветнике.



- Двухдневное насыщенное обучение сформировало у детей чувство сопричастности и понимание необходимости заботы о природе. Они получили не только теоретические знания по органическому земледелию, но и на практике своими руками заложили небольшой компостный блок и запустили в него семью калифорнийского червя для создания биогумуса, - рассказывает Лариса Сидельник, координатор программ Всеукраинского благотворительного фонда "КРОНА".

Кроме того, в этом блоке дети сделали первые шаги по составлению плана реализации бизнес-идеи «Создание небольшой фермы по разведению красного калифорнийского червя - «Мое вермихозяйство», определяя необходимые для этого ресурсы, высчитывая прибыль и планируя дальнейшие шаги для развития такого хозяйства.

- За время тренинга я поняла для себя, как правильно заботиться о природе, не загрязнять Землю и быть «зелёным» потребителем. Очень понравилось то, что всё доносилось с помощью игр и практических занятий. Спасибо журналистам за этот тренинг. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия проходили чаще, - поделилась впечатлениями Евгения Козицкая, юная участница обучения.



- Тренинг по выращиванию экологически чистой продукции способствовал социальной адаптации детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Он идеально соотнесся с девизом конкурса «ЭКОкласс» - «Твой первый взрослый проект», ведь этим подросткам через пару лет придется покинуть стены интерната и самостоятельно устраиваться в жизни. Вполне вероятно, что некоторые из них начнут свое дело - органическое фермерское или вермихозяйство, - отметил Вячеслав Поврозник, исполнительный директор торговой сети «Фокстрот. Техника для дома».

Узнайте больше о том, как дети и взрослые – вместе - могут улучшить экологию родного края: www.foxtrot.com.ua/ecoclass.

Справка: Торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является лидером* рынка Украины в сегменте розничных продаж электроники и бытовой техники. Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 году, и по состоянию на январь 2014 в Украине насчитывается 235 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 115 областных и районных центрах Украины, при этом их общая торговая площадь составляет более 319 000 кв. м. Согласно рейтингу, составленному аудиторской компанией Deloitte&Touche, торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» входит в число 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. С 2010 года торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является членом-участником «Euronics» - самой большой закупочной группы электроники и бытовой техники, представленной в 30 странах Европы.

* по данным GFK, 2012