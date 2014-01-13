Защитники прав сексменьшинств заявляют об избиении их представителей 11 января на столичном Майдане

Киев. 13 января. УНИАН. Активисты "Инициативной группы по защите прав сексуальных меньшинств в Украине" заявляют об избиении их представителей 11 января на Майдане Незалежности Независимости в Киеве во время попытки попасть на главную столичную площадь для установления палатки ЛГБТ (лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендерные люди) в поддержку евроинтеграции Украины.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила активистка инициативной группы Марго.

По ее словам, представители сексменьшинств надеялись на толерантное отношение и понимание евромайдановцев, но вместо этого получили публичные оскорбления и применение физической силы, в результате чего одна из представительниц сексменьшинств получила телесные повреждения средней тяжести.

"Мы не намеревались кого-то провоцировать... Мы намереваемся продолжить свои действия в более широком масштабе, но сейчас сделаем паузу, чтобы осмыслить, что произошло", - отметила активистка.

Как сообщал УНИАН, 10 января представители "Инициативной группы защиты прав сексуальных меньшинств в Украине" заявили о намерении 11 января в 12.00 пройти маршем от Бессарабской площади к Майдану Незалежности и присоединиться к мирной акции украинских граждан за вступление в Европейский Союз.