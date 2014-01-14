«Фокстрот» приглашает в «Фокс Клуб» - сообщество успешных покупателей

С 1 января 2014 в крупнейшей сети бытовой техники и электроники Украины заработал проект «Фокс Клуб» для покупателей - участников «Программы Комфорта» с размером скидки от 3% до 7 %. Киевляне первыми оценили новшество

«Фокс Клуб» - это карта, которая активирует множество преимуществ для участников программы лояльности, и уже работает в первых 2-х киевских гипермаркетах «Фокстрот»: в ТРЦ «Art Mall» (ул. Заболотного, 37) и в ТРЦ «Sky Mall» (просп.Ватутина, 2). Сегодня эти супермаркеты оборудованы специальной кассой «Фокс Клуба», и до конца года планируется распространить проект на все магазины ритейлера.

Содержание нововведения - это приоритетное обслуживание в магазинах сети «Фокстрот» владельцев «Карт Комфорта» с номиналом скидки от 3% до 7%. Каждого такого покупателя, продемонстрировавшего на кассе с надписью «Фокс Клуб» свою «Карту Комфорта», лично и по имени поприветствует представитель дирекции магазина и предоставит персонального помощника - шопера. Этот консультант, по желанию клиента, будет сопровождать его по торговым залам, а также обеспечит внеочередное обслуживание на кассе. Все, что нужно, чтобы оценить преимущества инновационного сервиса для покупателей, - подойти на кассу «Фокс Клуб» и предъявить «Карту Комфорта».

- Сеть «Фокстрот» - № 1 в нашем секторе рынка по количеству участников программы лояльности, - говорит Вячеслав Поврозник, исполнительный директор торговой сети «Фокстрот. Техника для дома». - Более 4 миллионов лояльных покупателей - это показатель эффективности нашей работы и залог успеха, ведь средний чек участника «Программы Комфорта» на 60 % выше, чем покупателя без карты, а доля повторных покупок составляет 77 %. Ежемесячно к нашей программе присоединяется около 60 тысяч человек.

- Согласно нашим исследованиям, покупатели возвращаются в конкретные магазины нашей сети потому, что им там нравится, - рассказала Кристина Мельникович, руководитель отдела CRM торговой сети «Фокстрот. Техника для дома». - Тысячи людей ежедневно приходят в наши магазины не просто за покупкой, а за положительными эмоциями. Порадовать себя и близких качественной техникой для жизни, стать увереннее в себе. Мы стремимся, чтобы наши покупатели почувствовали себя особенными, осознали причастность к сообществу успешных - «Фокс Клубу» - и снова возвращались за этим ощущением.

Инициаторы проекта напоминают, что стать обладателем Карты комфорта можно уже при первой покупке. Скидка на товары растет постепенно вместе с количеством совершенных покупок, а достигнув дисконта в 3%, покупатель может стать членом «Фокс Клуба» и приобретает дополнительные преференции.

Основные преимущества «Карточки Комфорта» доступны абсолютно всем ее владельцам в сети «Фокстрот»:

- Моментальные скидки (1,5 % - 7 %) по своей карте или бонусы (4% от суммы покупки), которыми можно рассчитываться за последующие покупки.

- Кредитный лимит до 50 000 гривен на карту от банков-партнеров: доступный, удобный, легкий.

- Доставку выбранных товаров на дом*.

- Подключение и сервисное обслуживание техники*.

- Сюрпризы и поздравления ко Дню Рождения.

При этом «Фокстрот» обеспечит инновационность в работе для комфортного выбора и оформления покупки, легкость и простоту в пользовании карточкой лояльности, защищенность персональных данных клиентов.

Подробности о новом сервисе и «Программе Комфорта»: www.my-comfort.com.ua.

Справка: Торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является ведущим ритейлером в сегменте розничных продаж электроники и бытовой техники в Украине. Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 году, и по состоянию на январь 2014 года в Украине насчитывается 235 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 115 областных и районных центрах Украины, при этом их общая площадь составляет более 319 000 кв.м. Согласно рейтингу, составленному аудиторской компанией Deloitte & Touche в 2013 году, торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» входит в число 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. С 2010 года торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является членом-участником «Euronics» - самой большой закупочной группы электроники и бытовой техники, представленной в 30 странах Европы.

* Услуга предоставляется на платной основе. Детали узнавайте у продавцов-консультантов магазинов ТМ «Фокстрот. Техника для дома».