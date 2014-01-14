Проект госбюджета на 2014 год нельзя назвать ни бюджетом развития, ни социальным – эксперты

Киев. 14 января. УНИАН. Проект госбюджета на 2014 год, представленный правительством на рассмотрение Верховной Рады 19 декабря, нельзя назвать ни бюджетом развития, ни социальным, сообщили народные депутаты и представители Конфедерации свободных профсоюзов Украины на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметила народный депутат Украины от фракции «Батькивщина», член бюджетного комитета Верховной Рады Татьяна Слюз, бюджет 2014 года по проекту, представленному на рассмотрение депутатов 19 декабря, нельзя назвать ни социальным бюджетом, ни бюджетом развития.

«С 2009 года доходы общего и специального фонда госбюджета выросли на 64%. При этом расходы на образование – всего на 35%, Минобороны - на 25%. В то же время, расходы на содержание Генеральной прокуратуры выросли в 3,3 раза, судебной ветки власти - на 200%», - сказала она.

Также, по словам Татьяны Слюз, финансирование по возмещению ущерба по судебным решениям снижено в 2 раза, по выполнению решений судов, гарантированных государством (в том числе, относительно чернобыльцев и афганцев) - в 2 раза, по обеспечению исполнения решений зарубежных органов юрисдикции (в первую очередь, это Европейский суд) - на треть.

Народный депутат отметила, что заявления о том, что блокирование оппозицией принятия закона о госбюджете парализует выплаты по социально защищенным статьям бюджета, не соответствует действительности.

«Статья 41 Бюджетного кодекса четко предусматривает, что все защищенные статьи будут финансироваться на уровне декабря», - пояснила она и отметила, что оппозиция блокирует принятие законопроекта, поскольку необходимо его подробно рассмотреть и урегулировать все коллизии. В то же время, по ее словам, правительство спешит принять законопроект, поскольку без утверждения бюджета нет возможности выдавать гарантии и привлекать заимствования в размере, превышающем их погашение.

Присутствующий на пресс-конференции народный депутат от фракции «Батькивщина», секретарь Комитета по вопросам социальной политики и труда Украины Андрей Павловский согласился, что проект госбюджета на 2014 год нельзя назвать социальным. «Базовым социальным показателем является прожиточный минимум. Он искусственно занижен, не соответствует физическому минимуму для выживания», - сказал депутат. По его словам, методика расчета прожиточного минимума не пересматривалась с 2004 года, а это необходимо делать ежегодно.

Павловский полагает, что в законопроекте занижены все соцстандарты. «Минимальная зарплата на уровне 1 218 грн, что это за деньги? Попытались бы наши руководители прожить на этот минимум», - сказал депутат и отметил, что свыше 4 млн бюджетников будут получать должностной оклад на 300 грн ниже минимальной заработной платы, за счет чего рядовой учитель или врач недополучит зарплату.

«Бюджет будет трагедией. Если в прошлом году на профреабилитацию инвалидов было предусмотрено 676 млн, то в 2014 - вдвое меньше… на детей с ДЦП было 49 млн грн – стало в 72 раза меньше, 675 тыс. грн, и это при том, что медицинская статистика говорит о росте таких заболеваний… сокращены расходы на онкобольных... экономия на самых уязвимых слоях населения», - сказал Павловский, при этом отметив, что при этом расходы на содержание органов власти, в особенности силовых структур, значительно выросли. «Финансирование МВД увеличено на 3 млрд грн и составит 18 млрд грн. В то же время, финансирование Вооруженных сил будет сокращено. Очевидно, что власти больше тратят на борьбу с собственным народом, чем с внешними врагами», - сказал он.

Депутат отметил, что оппозиция внесла более 2 тыс. поправок к проекту госбюджета, предусматривающих сокращение расходов на содержание органов власти и силовых структур в пользу социально не защищенных слоев населения.

Присутствующий на пресс-конференции председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец отметил, что проблемы госбюджета 2014 года почувствует на себе целый ряд граждан. «В 2013 году недовыполнен бюджет почти на 30 млрд грн ... Если не работает экономика Украины, бюджет не будет наполняться. Если основной посыл при формировании бюджета делается на заимствования, то рано или поздно эти заимствования заканчиваются», - пояснил он. По словам Волынца, не смотря на то, что 2014 год - предвыборный, попытки сделать бюджет социальным провалились, учитывая уровень минимальной зарплаты и то, что его повышение предусмотрено дважды в год.

Также он рассказал о плачевном состоянии угольной отрасли, нуждающейся в значительных капиталовложениях, которые проектом госбюджета не предусмотрены. «Или власть услышит наше предупреждение и заложит средства на реструктуризацию и на капитальное строительство в угольной отрасли, или будет остановка отрасли», - подчеркнул Волынец.

Председатель свободного профсоюза медицинских работников Украины Олег Панасенко отметил сокращение расходов на службу экстренной медицинской помощи в 2 раза. «Идет не реформирование медицинской отрасли, а геноцид. Уничтожаются медицинские заведения по всей стране», - сказал он и отметил, что средства на медицинские препараты, обновление автотранспорта и обеспечение медбслуживания можно выделить из 22 млрд, распределенных на «карательные» органы – МВД и ГПУ.

Член правления Всеукраинского объединения ветеранов Чернобыля Валерий Беляков сообщил, что в результате проведенной реформы здравоохранения чернобыльские врачи в поликлиниках сокращены, и теперь чернобыльцы должны обращаться к семейному врачу. По его словам, чтобы установить связь заболевания с облучением, необходимо заключение специальной экспертной комиссии, количество которых сокращено с 8 до 3, и теперь такое заключение можно получить только в Донецке, Львове и Киеве.

«Комиссия обходится в полтора оклада врача, государство сэкономило 100 медицинских окладов, но создало массу проблем чернобыльцам», - сказал он.

По словам Белякова, выделяемые средства на оздоровление чернобыльцев от 90 до 120 грн в год являются несоизмеримыми с потребностями этой категории населения в средствах, и значительно ниже средств, выделяемых на оздоровление чиновников в размере 1-2 окладов. «Чернобыльцы могли бы не беспокоиться за средства на оздоровление, если бы имели пенсионное обеспечение, положенное по закону и решениям судов. Чернобыльцы пошли в суды, выиграли, но исполнительная власть не исполняет решения суда», - добавил он.

Глава молодежного комитета конфедерации свободных профсоюзов Украины в Харьковской области Алексей Мазур отметил, что представляет сирот Украины, которые, получив высшее или среднее специальное образование, оказались на улице. «Только в Харькове стоят на учете на жилье порядка 400 сирот, так как отцов и матерей у них нет, и они вынуждены жить на улице. Мы обращаемся к властям, но без толку. В целом по стране это будут десятки тысяч сирот, которые не могут рассчитывать даже на комнату в общежитии», - сказал он. По словам Мазура, при обращении в государственные органы сироты получают один и тот же ответ, что в бюджете не выделены средства на закупку или ремонт жилья.

Как сообщал УНИАН, Кабмин 19 декабря представил на рассмотрение Верховной Рады законопроект о госбюджете Украины на 2014 год, согласно которому прогнозируется инфляция на уровне 4,3%, рост ВВП на 3%, дефицит на уровне 59,5 млрд грн и госдолг на уровне 35% от ВВП.

Верховная Рада Украины приняла постановление “Об особенностях процедуры рассмотрения и принятия проекта Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2014 год”, согласно которому рассмотрение проекта закона с предложениями бюджетного комитета ВР и принятие его в целом запланировано на 16 января 2014 года.

Депутаты от оппозиции блокируют работу парламента, не давая рассмотреть проект госбюджета.

В то же время, депутаты от Партии регионов допускают, что принятие проекта бюджета на 2014 год может пройти без обсуждения в случае, если работа парламента будет и далее заблокирована.