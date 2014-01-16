Крещенская вода с доставкой

20 января, компания «Небесна Криниця» предложит своим клиентам уникальный сервис - бесплатная доставка святой воды.



Если вы не успели освятить воду на Крещение, «Небесна Криниця» все сделает за вас: освятит и доставит прямо домой или в офис святую воду в 5 литровой таре вместе с обычной водой.

Такой сервис уже стал традицией. Ежегодно 18 января, в канун «Крещения», «Небесна Криниця» передает храмам Киева воду и приглашает на завод священника для освящения воды.



Считается, что крещенская вода набирает особую силу и целебность. Этой водой лечат раны, окропляют каждый уголок своего жилья, что бы в доме был порядок и покой. Кроме того, как утверждают ученые, молитва по-особому влияет на структуру воды и соответственно на организм человека. Слова, несущие добро, повышают энергетику воды, структурируют ее и положительно влияют на человеческий организм.



Компания «Небесна криниця» всегда ставит на первое место качество и заботу о клиенте, по этому, все кто не успел освятить воду в канун праздника, получат целебную воду уже освященной. Заказать воду

Дополнительная информация:

097 645 17 99 Татьяна Кирийчук,

PR-менеджер «Небесна Криниця»