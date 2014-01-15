«Фокстрот» и новогодние сказки от «Школы безопасности»

Награждение победителей и выход сборника сказок «Сказочные спасатели» стали финалом Всеукраинского конкурса детско-юношеского творчества «Безопасность в жизни - жизнь в безопасности» -2013 . Уже в рождественские праздники подарки от организаторов конкурса и «Фокстрота» получили победители и призеры конкурса - творческие дети, которые уважают и пропагандируют среди ровесников правила безопасности.



В конце 2013 года завершился Всеукраинский конкурс детско-юношеского творчества «Безопасность в жизни - жизнь в безопасности», организованный Всеукраинским общественным детским движением «Школа безопасности» (ВГДР «Школа безопасности») при содействии Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Министерства молодежи и спорта Украины, учебно-методических центров гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности областей Украины. Партнером творческого соревнования выступила Группа компаний «Фокстрот», расширив границы собственного социального проекта «Школа безопасности» под девизом «Комфортно там, где безопасно».

Вокруг важной социальной проблемы объединились взрослые и дети, ведь смертность от несчастных случаев непроизводственного характера в 2012 году составляла 978 детей в возрасте до 14 лет. Цель творческого соревнования «Безопасность в жизни - жизнь в безопасности» - благородная: пропаганда среди детей и молодежи здорового и безопасного образа жизни, воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и формирование сознательного и ответственного отношения к личной и коллективной безопасности.



Конкурс проводился в три этапа: школьный (районный), региональный (отборочный) и всеукраинский (заключительный). В конкурсе приняли участие более 10 000 детей в возрасте от 6 до 17 лет. На финальный этап конкурса поступило более 500 работ из 17 регионов Украины. В итоге, победителями и призерами конкурса в трех возрастных категориях стали 105 человек и более 100 детей были отмечены дипломами.



Члены жюри рассматривали работы в двух направлениях - литературный и художественный. А также в 10 номинациях: (рассказ, сказка, стихотворение, кроссворд, рисунок, плакат, фотография, рукоделие, видеоролик и компьютерная презентация, иллюстрация к литературному произведению). В результате, обладателями гран-при конкурса стали:

• Алина Середюк с Кременчугского лицея им. Уласа Самчука (Тернопольская область) за уникальное художественное произведение «Ангелы» (тематика «Спасатель глазами детей»);

• Ирина Мовчан из г. Константиновка Донецкой области - за замечательные иллюстрации к сборнику сказок и стихотворение об азбуке безопасности в интернете;

• Елена Дикая из Тернополя - за видеоролик социальной рекламы «Дневник безопасного ученика» (тематика «Мы - за здоровый образ жизни»).

Лучшими в номинации «Рукоделие » признали 14-летнюю Марину Сербин из Черниговской области с работой на экологическую тематику «Природа - мой дом». В номинации «Рисунок » в старшей возрастной категории 1 место завоевала Оксана Метка из г. Ровно за рисунок «Ночной пожар в деревне» .

Кульминацией конкурса стал выход в свет книги «Сказочные спасатели» под рубрикой «Авторы - дети» для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Это сборник из 16 сказок - лучших работ участников конкурса «Безопасность в жизни - жизнь в безопасности».

- Более 20 детей рисовали иллюстрации к изданию, они с нетерпением ждали появления книги, – рассказывает Алла Негриенко, руководитель ВГДР «Школа безопасности» и инициатор проекта. – Мы были поражены креативностью и эрудицией конкурсантов, которые являются авторами сказок на тематику безопасности, и детей , которые создали в них чрезвычайно интересные иллюстрации. Поэтому просили «Фокстрот», как наших партнеров, отметить как можно больше школьников.

Всем талантливым детям в почтовые посылки с дипломами и сюрпризами организаторы вложили диск с мультсериалом «Фокс и Трот спешат на помощь», снятый торговой сетью «Фокстрот. Техника для дома».

За прошлый год «Фокстрот» активно помогал в борьбе за безопасность детей: с помощью специалистов ГСЧС Украины было проведено около 20 Уроков безопасности, на которых дети смотрели обучающий мультфильм « Фокс и Трот спешат на помощь», изучали главные правила безопасности с настоящими спасателями и ведущей - лисичкой Фокс. Несколько тысяч дисков с учебными мультфильмами о приключениях Фокса и Трота были переданы в учебные заведения разных областей Украины. А для лучшего усвоения новых знаний « фокстротовцы» передали десятки тысяч листовок «При пожаре действий правильно» по мотивам мультсериала.

- Каждый ребенок должен обладать элементарными навыками безопасности и на это направлен наш социальный проект «Школа безопасности», - сказал, приветствуя победителей конкурса, соучредитель Группы компаний «ФОКСТРОТ» Геннадий Выходцев. - Весь год мы совместно с партнерами ГСЧС Украины и ВГДР «Школа безопасности» работали в учебных учреждениях, Домах культуры, учебно-методических центрах гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности, на площадях украинских городов возле супермаркетов «Фокстрот». Мы учили детей правилам безопасного поведения на веселых и познавательных Уроках безопасности. А параллельно с этим - благодарили за проактивность сотни детей, которые принимают участие в слетах дружин юных пожарных, соревнованиях юных спасателей «Школа безопасности». Надеемся, что награда победителей конкурса «Безопасность в жизни - жизнь в безопасности» -2013 в начале нового года станет хорошим стимулом для будущих побед наших юных активистов.

Организаторы «Школы безопасности», продолжат работу в новом году, чтобы научить еще больше маленьких украинским правилам поведения, которые делают быт и комфортным, и безопасным!

Справка:

Социальный проект «Школа безопасности » в 2002 году был инициирован Группой компаний «Фокстрот» под девизом «Комфортно там, где безопасно» с целью поддержки государственной политики безопасности жизни среди школьной молодежи (партнерство во Всеукраинских соревнованиях по КВН юных инспекторов движения и соревнований юных спасателей Всеукраинского детского движения «Школа безопасности»). В 2008 году торговая сеть «Фокстрот. Техника для дома» - лидер украинского ритейла бытовой техники и электроники - впервые на рынке создала учебный мультсериал «Фокс и Трот спешат на помощь». Каждая серия учебного мультсериала рассказывает о наиболее распространенных жизненных ситуациях, которые порождают беду: пользование детей электроприборами, отдых и детские игры на природе и возле водоемов, поведение в общественных местах (супермаркет) и действия при возникновении пожара. Также обучающие мультфильмы демонстрируют в торговых залах супермаркетов «Фокстрот. Техника для дома» по всей Украине. В Киеве и регионах (Львов, Луцк, Донецк, Запорожская область , Черновцы, Житомир, Чернигов и др.). Вместе со специалистами ГСЧС Украины были проведены социальные акции - «Уроки безопасности». Мультфильмы можно посмотреть на Youtube.

Всеукраинская общественная детская организация «Всеукраинское детское движение «Школа безопасности» (свидетельство о регистрации выдано Министерством юстиции 20.04.00 № 1413) является добровольной , независимой, неполитической массовой всеукраинской общественной детской организацией, созданной по инициативе ГСЧС Украины в 1999 году.

Целью Движения «Школа безопасности» является повышение уровня практической подготовки подрастающего поколения по действиям в экстремальных ситуациях, оказания само- и взаимопомощи, приобретения навыков автономного выживания, умение проводить спасательные работы с помощью простого снаряжения. Важное направление работы Движения - проведение соревнований для повышения технического и тактического мастерства участников Движения, оценки возможностей команд и выявления лучших. Региональные отделения Движения действуют во всех областях Украины , Автономной Республике Крым , городах Киеве и Севастополе при содействии учебно- методических центров гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности , территориальных подразделений и профессиональных аварийно-спасательных служб ГСЧС Украины .

Главный девиз Движения: «Знать, чтобы предвидеть, предвидеть, чтобы действовать».