Известные украинцы инициируют объявление референдума о досрочных выборах Президента

Киев. 15 января. УНИАН. Известные украинские общественные деятели обращаются к Совету Всеукраинского объединения “Майдан”, лидерам парламентских и внепарламентских политических партий, общественным организациям и движениям с призывом поддержать их инициативу относительно проведения всеукраинского референдума о досрочных выборах Президента Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель ОО “Украинское юридическое общество” Олег Березюк.

По его словам под обращением подписались на сегодняшний день 20 человек. Среди них - Герой Украины, общественный деятель, политзаключенный Левко Лукьяненко, Герой Украины, координатор Народного комитета защиты Украины Дмитрий Павлычко, доктор юридических наук, профессор Владимир Василенко, Герой Украины, профессор Вячеслав Брюховецкий, писатель, политический деятель, лауреат Шевченковской премии Василий Шкляр, Герой Украины, писатель, лауреат Шевченковской премии Юрий Мушкетик.

В обращении отмечается, что нынешний режим «дерзко пренебрегает требованиями оппозиции и продолжает репрессивные акции против активистов Евромайдана во всех регионах Украины».

По мнению инициаторов референдума, в Украине - «системный кризис власти, вызванный политикой правящего режима Виктора Януковича, который отказывается от поиска путей его компромиссного решения».

«Лучшим средством выхода из кризиса является ликвидация антигосударственного, антинародного и антиукраинского правления Януковича, который олицетворяет этот режим и авторитарно руководит им. Лишение Януковича власти должно стать императивом деятельности оппозиции уже сейчас, поскольку политика его режима несет угрозу самому существованию независимой Украины, игнорирует неотложные потребности общества, нарушает фундаментальные права и основополагающие свободы граждан, лишает их перспективы жить в соответствии с европейскими ценностями и стандартами... Поддерживая программный манифест Майдана, направленный на перезагрузку системы государственного управления, осознаем, что его реализация невозможна при президентстве Януковича. Начальным этапом устранения Януковича с поста Президента легитимным способом может стать организация всеукраинского референдума. Предмет референдума – проведение досрочных выборов Президента Украины», - озвучил текст обращения Березюк.

Как отметил Лукьяненко, данная инициатива должна активизировать деятельность Майдана и является одной из тех, которая направлена против «антиукраинской власти».

В свою очередь, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины, судья Международного трибунала в отношении бывшей Югославии Владимир Василенко отметил, что данная инициатива никоим образом не противоречит майдановским инициативам, а наоборот их дополняет.

«Данная инициатива с юридической точки зрения является абсолютно легитимной, законной. Это процесс, который даст в Украине сегодня консолидировать усилия большого количества граждан и прекратить эту узурпацию власти, происходящую в Украине... По результатам этой инициативы мы ждем ответа от лидеров оппозиционных сил. Мы бы хотели провести открытую встречу относительно конкретики этого процесса», - добавил кандидат юридических наук, сотрудник Института государства и права им. Корецкого НАН Украины Станислав Батрин.

В то же время Березюк отметил, что авторы инициативы знают, как организовать референдум, но для этого нужно задействовать большой организационный ресурс. По его словам, люди, которые стоят на Майдане, готовы приобщиться к такой работе.