Компания «Транс-Медиа» заявляет о попытке рейдерского захвата сети медиа-мониторов в столичном метро

Киев. 15 января. УНИАН. Компания «Транс-Медиа», которая является собственником медианосителя - мониторов в столичном метрополитене, заявляет о попытке рейдерского захвата своей медиа-сети.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила директор «Транс-Медиа» Шорена Кикнадзе.

«Давление со стороны властей осуществлялось давно с целью получения контроля над компанией, в развитие которой собственники вложили 5 млн долл. Когда в очередной раз чиновники из Киевской администрации получили отказ на требование продать право собственности на мониторы в метро за 10% от их стоимости, админресурс включил механизм рейдерского захвата предприятия», - сказала Кикнадзе.

В частности, она сообщила, что КГГА увеличила тарифы на право размещения рекламы на территории метрополитена для компании «Транс-Медиа» в 10 раз.

«Это процесс по искусственному созданию компании долгов и условий, не позволяющих экономически справиться с таким давлением», - считает Кикнадзе.

По ее словам, существует непрозрачная схема, по которой все отчисления от участников рекламного рынка метрополитена направляются в третью структуру - коммунальное предприятие «Киевреклама».

«Сегодня все организации, владеющие рекламоносителями в метро, вместо того, чтобы платить, как раньше, метрополитену, платят некой структуре - «Киевреклама», которая якобы отчисляет средства в бюджет», - отметила Кикнадзе.

"Киевреклама", по ее словам, получает платежи на свои расчетные счета, из которых только 15% перечисляет метрополитену, 15% оставляет себе и 70% перечисляет в спецфонд. При этом только «Транс-Медиа» ежегодно платит более 500 тыс. грн метрополитену.

«Если бы эти деньги направляли в метрополитен, думаю, не было бы необходимости повышать для пассажиров стоимость проезда», - считает Кикнадзе.

Присутствовавшая на пресс-конференции юрист компании «Транс-медиа» Оксана Маленко сообщила, что компания обратилась ко всем компетентным органам в Украине.

«Мы обратились в том числе в Антимонопольный комитет Украины, государственное управление регуляторной политики, ссылаясь на нарушения, которые допустила КГГА при принятии решения о повышении тарифов для «Транс-медиа» в 10 раз», - сообщила юрист.

По ее словам, вышеуказанные органы ответили, что данные вопросы не входят в сферу их регулирования.

На пресс-конференции также присутствовал и.о. начальника юридического отдела КП "Киевреклама" Евгений Коноваленко, который сообщил, что на данный момент задолженность компании "Транс-Медиа" перед КП "Киевреклама" составляет 1,272 млн грн.

Справка УНИАН. Компания «Транс-медиа» - собственник 3,514 тыс. мониторов в вагонах столичного метрополитена, является также эксклюзивным оператором по размещению медиа-эфира в сети ЖК-мониторов в вагонах метрополитена.

Дополнительно для реализации проекта "Транс-Медиа" оборудовала 50 поездов метро блоками электропитания низковольтных цепей (БЭНЦ), благодаря которым работают не только мониторы, но и ездят поезда.

По данным СМИ, доход метрополитена от предоставления площадей для размещения рекламы составляет от 2 до 3,5 млн грн ежеквартально.