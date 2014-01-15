В Киеве 22 марта состоится XVIІІ церемония вручения премии «Человек года»

Киев. 15 января. УНИАН. 22 марта в Национальном дворце искусств “Украина” в Киеве состоится церемония вручения премии «Человек года-2013».

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор общенациональной программы «Человек года» Аркадий Райцин.

Он отметил, что это уже 18-я церемония вручения премии. В нынешней программе “Человек года” члены Высшего академического совета Программы определяют обладателей титула в 18 номинациях. В настоящее время подведены окончательные итоги экспертного опроса за 2013 год и обнародуются имена лучших представителей украинской элиты, которые за свои профессиональные достижения в прошлом году стали лауреатами “Человек года-2013”.

Райцин отметил, что победители будут названы в марте на торжественной церемонии. По его словам, накануне вручения премии Высший академический совет Программы определит их путем тайного голосования. Телевизионная трансляция будет на Первом национальном телеканале, а трансляцию в сети Интернет можно будет увидеть на сайте “bigmir.net”.

Член Высшего академического совета Программы «Человек года-2011» Дмитрий Выдрин сообщил, что в номинации “Региональный лидер года” лауреатами стали: председатель Винницкой облгосадминистрации Иван Мовчан, председатель Кировоградской облгосадминистрации Андрей Николаенко и председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий Присяжнюк.

Выдрин сообщил, что в номинации “Городской голова года” представлены: городской голова г. Бердянск Алексей Бакай, городской голова г. Северодонецк Валентин Казаков и городской голова г. Горловка Евгений Клеп.

Лауреатов ряда уже традиционных для Программы номинаций представил Райцин. Так, он сообщил, что в номинации “Промышленник года” лучшими определены генеральный директор ОАО “Полтавский горно-обогатительный комбинат” Виктор Лотоус, председатель правления ПАО «Стахановский вагоностроительный завод» Виталий Касинов, генеральный директор ОАО “Донецксталь” Александр Шаповалов и генеральный директор ГП “НПО Павлоградский химический завод” Леонид Шиман.

В номинации “Предприниматель года” – генеральный директор ООО “ВАТЭК” Валерий Заремба, директор компании “Житлоинвестбуд-УКБ” Вячеслав Непоп и генеральный директор ООО “Рехау” Федор Омелинский.

В номинации “Менеджер года” лауреатами стали: генеральный директор “Интертелеком” Борис Акулов, председатель правления компании “AVentures Capital” Андрей Колодюк и начальник Юго-Западной железной дороги Алексей Кривопишин.

В номинации “Финансист года” - председатель правления “CityCommerce Bank” Дмитрий Грабовецкий, председатель правления “Украгазбанк” Сергей Мамедов и председатель правления банка “Credit Agricole” Евгения Чемерис.

В номинации “Лидер страхового рынка года” определены лауреаты: председатель правления СК “Арсенал Страхования” Сергей Авдеев, председатель правления СК “Брокбизнес” Виктория Арбузина и генеральный директор СК “Первая” Наталия Безбаха.

В номинации “Лидер малого и среднего бизнеса” – гендиректор ООО “Манеж” Владимир Дяченко, директор консалтинговой группы “Живое дело” Алла Заднепровская и генеральный директор сети химчисток “Ун моменто” Светлана Юлдашева.

В номинации “Национальная торговая марка года” лауреатами определены ТМ «Наша аптека», ТМ “Олис”, ТМ “Чайка”.

В номинации “Аграрий года” лучшими стали: гендиректор компании “Ukrlandfarmin” Олег Бахматюк, учредитель группы компаний ТАК Руслан Голуб и директор ООО “Свиточ” Василий Кириченко.

В номинации “Лидер ресторанного бизнеса года” лауреатами стали: Юрий Колесник (ресторан «La Veranda»), Наталия Котова (ресторан «Вино Град») и Владимир Ядловский (ресторан «Sauvage”).

Присутствовавшие на пресс-конференции члены Высшего академического совета Программы - послы Украины Михаил Резник и Валерий Цыбух - представили ряд следующих номинаций.

Так, в номинации “Деятель искусств года” определены лауреатами: генеральный директор комплекса «Мыстецький арсенал» Наталия Заболотная, Заслуженный артист Украины, единственный обладатель четырех Гран-при международных конкурсов артистов балета Денис Матвиенко и режиссер, обладатель премии «Золотой Дюк» IV Одесского международного кинофестиваля Елена Фетисова.

В номинации “Спортсмен года” - чемпион мира 2013 года по легкой атлетике Богдан Бондаренко, чемпионка мира 2013 года по легкой атлетике Анна Мельниченко, чемпионка мира 2013 года из фехтования Ольга Харлан.

В номинации “Меценат года” – Александр Богуслаев («Фонд добрых дел»), Андрей Васькович (МБФ «Каритас Украины»), Константин Кондаков (Благотворительный фонд Константина Кондакова).

Райцин представил новую номинацию “Новостной Интернет-портал года”, в котором кандидатами на получение титула “Человек года” стали: Comments.ua, Segodnya.ua, tsn.ua.

Также открыта номинация “Лидер ІТ-отрасли года”, в которой названы два лауреата: директор Международной платежной системы “Global Money” Юрий Корж и генеральный директор «Ситроникс Информационные Технологии Украина» Екатерина Чалая.

В еще одной новой номинации - “Новая генерация года” - популярная актриса театра и кино Ольга Лукьяненко, управляющий партнер Юридической группы «LCF» Анна Огренчук, управляющая Fairmont Grand Hotel Kyiv, учредитель благотворительного фонда «Выбираем будущее вместе» Елизавета Юрушева.

Также сообщалось, что в номинации “Журналист года в отрасли электронных СМИ” лауреатами стали: Анастасия Даугуле (телеканал “Интер”), Алексей Суханов (телеканал “Украина”), Егор Чечеринда (телеканал “ТВі”).

В то же время на пресс-конференции были объявлены обладатели международных и специальных премий программы «Человек года-2013». Так, члены Высшего академического совета общенациональной программы «Человек года» решили присудить: Михалю Баеру - Чрезвычайному и Полномочному Послу Венгерской Республики в Украине - Международную премию в отрасли дипломатии; Елене Папаризу – популярной греческой певице - Международную премию «За значительный вклад в развитие современного искусства и взаимообогащение культур разных стран и народов»; Марии Гулегиной – выдающейся оперной певице - Международную премию в отрасли культуры и искусства; Пантелису Бумбурасу – предпринимателю и меценату - Международную премию в отрасли благотворительности и меценатства; Сергею Маковецкому – Народному артисту Российской Федерации - Специальную международную премию им. Михаила Воронина «За высокий стиль жизни».

Кроме того, дирекцией программы «Человек года» принято решение вручить специальную премию «Звездное SOLO», которая присуждается выдающимся деятелям украинской и зарубежной культуры, которые ощутимо повлияли на духовное становление и жизнь украинского общества: Бисеру Кирову - популярному болгарскому певцу и Владиславу Котлярскому - популярному актеру театра и кино.