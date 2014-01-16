Главными проблемами общественных организаций являются отсутствие финансирования и защиты со стороны государства - правозащитник

Киев. 16 няваря. УНИАН. Главными проблемами общественных организаций в Украине являются отсутствие финансирования, социальной защиты и обратной связи со стороны государства.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН на тему «Проблемы общественных организаций в Украине» заявил правозащитник, председатель правления МОО «Международная Лига защиты прав граждан Украины» Эдуард Багиров.

«Если нет возможности общественным организациям арендовать помещение, приобретать канцтовары, конверты, марки, приглашать граждан для беседы в свой офис, чтобы пригласить специалистов, юристов, адвокатов, которые могли бы грамотно приготовить документы, жалобы, заявления в органы государственной власти, то эффективность работы минимальная... Вот самая главная проблема, которая сегодня есть - это нежелание государства поддерживать (финансово - УНИАН) общественные организации», - сказал он.

Также, по словам Багирова, чиновники и депутаты не реагируют на заявления и запросы общественных организаций. «Чиновники просто не отвечают, 90% писем остаются без ответа. Это самая глобальная проблема... Кроме того, представители общественных организаций могут защищать права только своих членов... Вот эти нюансы необходимо убрать из закона», - пояснил он.

Багиров сообщил, что в этой связи 22 ноября прошлого года направил более чем 200 депутатам Верховной Рады, членам всех фракций проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно государственной поддержки общественных организаций и социальной защиты руководителей постоянно действующих коллегиальных органов и общественных организаций».

«Там четко указана просьба депутатам, чтобы они внесли изменения в ряд законов. Если ОО работает, помогает людям, есть польза от нее, допустим на протяжении пяти лет, оказать поддержку от государства в виде хотя бы оплаты аренды, канцтоваров, марок... Также поднят вопрос социальной защиты, потому что очень часто общественных деятелей попадают в различные правовые ситуации, когда они становятся обвиняемыми в совершении каких-либо преступлений, подозреваемыми, получают угрозы в свой адрес», - пояснил правозащитник.

Багиров уточнил, что около 30 депутатов ответили, что поддерживают данную инициативу. Однако, по мнению Багирова, маловероятно, что в статью расходов бюджета на этот год внесут соответствующие изменения.

«Но можно надеяться на 2015 год, что в 2015 году наше предложение будет принято и будет нормальное финансирование. Вопрос не стоит в финансировании, а в отношении власти... Это касается не только сегодняшней власти, а власти на протяжении 20 лет», - добавил он.

Багиров также отметил, что есть много людей, которые хотели бы помочь общественным организациям.

Он предложил создать международный благотворительный фонд, который реализовывал бы проекты, направленные на защиту прав человека в Украине. «Пусть туда войдут журналисты, общественные деятели, меценаты, вести публичный учет, отслеживать каждую копейку, но чтобы с этого фонда мы тратили деньги на эти общественные проекты, которые будут реально полезны... Чтобы этот фонд реализовывал проекты, направленные на защиту прав человека в Украине», - пояснил Багиров.