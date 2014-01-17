Представители АнтиАвтомайдана заявляют о намерении добиваться прекращения акций на Майдане

Киев. 17 января. УНИАН. Представители организаций-участников АнтиАвтомайдана заявляют о намерении законными методами добиваться прекращения акций на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом лидер общественной организации «Оплот» Евгений Жилин заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: «АнтиАвтомайдан о поставленных целях и запланированных мероприятиях».

«То, что мы видим, - это полное беззаконие... Нельзя незаконными методами добиваться восстановления законности... К нам обращаются много людей, которые готовы просто растащить этот Майдан. Пройдет какое-то время и мы, наверное, возьмем организуем эту акцию в Киеве, если милиция и государство не хотят наводить порядок в нашем государстве…, мы сами наведем порядок, у нас есть для этого достаточно сил», - отметил Жилин.

На уточняющий вопрос, когда они планируют разгонять Майдан, Жилин сказал: «Мы сегодня уедем… А недели через две приедем и сами растащим Майдан”.

“Есть два способа реализации своего права: это правоохранительные органы, но и гражданин имеет право также пресечь преступление”, - подчеркнул Жилин, добавив, что намерен действовать исключительно в рамках закона.

Что же касается Антимайдана, который разместился в Мариинском парке, по мнению Жилина, он не настолько мешает киевлянам, но его участники также должны разойтись.

Кроме того, он подчеркнул, что «работник милиции в случае задержания преступника или правонарушителя находится в специальном состоянии, которое исключает его уголовную ответственность за причинение преступнику или правонарушителю телесных повреждений вплоть до средней тяжести».

«Мы готовы выступить в качестве защитников всех работников милиции, которых привлекают к уголовной ответственности за превышение полномочий, потому что считаем, что в их действиях нет состава преступления», - добавил Жилин.

Представитель «антимайдановцев» от общественной организации «За порядок» Виктор Андреев объяснил, почему активисты накануне блокировали участников Автомайдана. По его словам, они опасаются, что “действия Автомайдана могу привести к тому, что может пролиться кровь”.

“Например, идет эскорт Президента, есть Государственная служба охраны, которая охраняет эти эскорты... И люди могут быть вынуждены применять оружие... если найдутся лица, которые начнут нападать на машины Президента, первых лиц. Они будут действовать по инструкции и по закону”, - пояснил Андреев.

Он также добавил, что блокирование Автомайдана было мирной акцией.

«Мы - общественная организация. И наша задача как общественной организации не допустить произвола в стране... уже Майдан - он полностью бесконтролен», - добавил активист.

Как сообщал УНИАН, участники Автомайдана и Евромайдана планировали сегодня с 7.00 утра организоваться в колонны и выстроиться на пути президентского кортежа в так называемый «коридор позора». Сбор участников был объявлен на Европейской площади.

Однако антимайдановцы заблокировали автомобили участников Автомайдана на несколько часов. Позже все участники инцидента разъехались.