Органы самоорганизации населения должны стать связующим звеном для диалога граждан с властью – эксперт

Киев. 21 января. УНИАН. Связующим звеном для диалога украинских граждан с властью с целью защиты прав и интересов жителей должны стать органы самоорганизации населения (ОСН).

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказал глава правления Киевского городского центра «Ассоциации содействия самоорганизации населения» Андрей Нестерков.

«Особенно актуально создание ОСНов в Киеве, где сейчас нет районных советов и жители оторваны сейчас от власти. Именно ОСНы должны стать тем звеном, которое будет связывать власть с населением», - сказал Нестерков.

По его словам, ОСН, согласно существующему в Украине законодательству, - это представительский орган, который фактически позволяет привлекать людей к самоуправлению и решать те или иные проблемы жителей на уровне домов, кварталов, районов и даже населенных пунктов.

«Очень много инициативных групп или ОСНов создается именно на почве какой-либо проблематики. В частности, в Киеве это протестные настроения против застройки или другие локальные проблемы. Но когда решается проблема, тогда у инициативных групп пропадает интерес и они перестают активно работать», - отметил член правления Киевского городского центра «Ассоциации содействия самоорганизации населения» Валерий Гуманенко.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции директор программы «Гражданское общество и надлежащее управление» (реализуется Международным фондом «Возрождение») Алексей Орловский отметил важность того, чтобы эта активность населения не снижалась, а направлялась в другие русла.

«Важно, чтобы активность инициативных групп не затухала после того, как что-то удалось или не удалось отстоять, а чтобы она реализовывалась и в других сферах. В частности, это вопросы жилищно-коммунального хозяйства, социальная защита, благоустройство и т. д.», - сказал Орловский.

По его данным, на сегодняшний день в Украине со статусом юридического лица зарегистрировано уже более 1,5 тыс. ОСНов. При этом Орловский отметил, что незарегистрированных ОСНов намного больше.

Несмотря на это, положительный опыт отстаивания интересов жителей с помощью ОСНов, по мнению Нестеркова, распространяется не слишком активно.

«Но, к сожалению, в Украине не очень хорошо распространяется информация об органах самоорганизации населения и не все знают вообще, что это такое», - посетовал Нестерков.

Поэтому для популяризации создания ОСНов и решения проблем их деятельности ассоциация создала в Киеве специальный ресурсный центр «Левобережье».

«Для решения проблем создания ОСНов и их деятельности мы создали ресурсный центр при помощи Международного фонда «Возрождение» и год назад начали его работу. Было проведено 6 тематических обучающих мероприятий, на которых мы изучали вопросы от начала регистрации инициативных групп и заканчивая реализацией их полномочий», - сказал Гуманенко.

По его словам, цель ассоциации – нарастить количество ОСН в стране до такого числа, чтобы местная власть и чиновники не могли «откреститься» от населения и были вынуждены принимать во внимание мнение местных жителей.

Подводя итог пресс-конференции, Орловский отметил, что в ОСН есть очень много стимулов как для представителей общественности, так и для заинтересованных органов власти.

«Потому что там, где сотрудничают органы власти с представителями органов самоорганизации населения, где они хотя бы не мешают ОСНам – там значительно больше позитивных практик и примеров как раз решения насущных проблем», - резюмировал он.

Справка УНИАН. Орган самоорганизации населения - это представительный орган, который создается жителями, которые на законных основаниях проживают на территории поселка, города или их частей, для решения задач, предусмотренных Законом Украины «Об органах самоорганизации населения».

Всеукраинская ассоциация содействия самоорганизации населения - общественная неполитическая организация, созданная в 2006 году. Ассоциация оказывает помощь на всех этапах создания и работы органов самоорганизации населения, предоставляет консультации, разрабатывает и добивается принятия эффективной законодательной и нормативной базы местного самоуправления как на государственном, так и на местном, уровнях, и другое.