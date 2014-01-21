Депутаты Киевсовета предлагают возобновить в городе деятельность общественных формирований по охране порядка

Киев. 21 января. УНИАН. Депутаты Киевсовета в связи с напряженной ситуацией в Киеве и столкновениями между митингующими и правоохранителями в центре столицы предлагают возобновить деятельность общественных формирований по охране порядка, чтобы киевляне сами могли защищаться законными методами.

Об этом депутат Киевсовета, председатель фракции "Столичные реформы" Юрий Дмитрук заявил на пресс-конференции в УНИАН.

“Мы хотим инициировать общественное обсуждение вопроса о возобновлении функционирования дружинников (общественных формирований по охране порядка) для того, чтобы киевляне сами себя могли защищать законными методами. В настоящее время в Киеве 12 тыс. 615 дружинников, о которых уже забыли, и мы не помним, когда они выходили на улице”, - отметил депутат.

Он отметил, что ситуацию в столице необходимо вернуть в правовое русло.

“Потому что если сегодня дубинки, палки, биты — это начало, то дальше что - огнестрельное оружие? Нам нужно вернуться к закону Украины “Об участии граждан в охране общественного порядка”. Такие формирования есть во всех странах мира”, - сказал Дмитрук.

По его словам, депутаты Киевсовета хотят возобновить деятельность этих общественных формирований.

«Потому что киевляне понимают, что ситуация критическая и заходит в тупик, когда людям страшно становится выходить на улицу, страшно становится родителям за своих детей, потому что дети есть дети, они хотят посмотреть, как здесь стреляют”, - считает Дмитрук.

“Есть положение о деятельности общественных формирований по охране порядка. На Евро-2012 они работали, потому что милиционеров со знанием английского языка немного, а среди дружинников очень много людей, которые спокойно владеют иностранными языками, и они в качестве волонтеров работали на охране общественного порядка. Дружинников можно использовать везде: на общем патрулировании с милицией, в самостоятельном патрулировании, патрулировании со своими собаками - настолько разнообразными могут быть формы и методы их применения, которые предусмотрены действующим законодательством”, - отметил Дмитрук.

Он напомнил, что дружинники ходят по улицам с повязками, со значками на одежде, имеют соответствующие удостоверения.

«Они понятны для населения (без арматуры в руках), их люди не будут бояться», - добавил депутат Киевсовета.

В свою очередь глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам гуманитарной политики, руководитель депутатской группы "Социальная справедливость" Алла Шлапак выразила убеждение, что родители детей, которые ходят в детсады в центре города, должны привлечь дружинников к охране детсадов.

“Сегодня родительские комитеты, особенно в центре столицы, должны провести заседание и принять решение относительно обращения к определенной организации для предоставления дружинников для охраны детсадов или даже родители этих детей согласятся быть дружинниками и будут обеспечивать безопасность своих детей, тем более, что в садиках никакой охраны нет, если еще в школах некоторых есть, то в детсадах она отсутствует”, - отметила Шлапак.

Она добавила, что существуют органы самоорганизации населения, “которые должны провести собрания и решить, что на их территории созданы такие дружины”.

Как сообщал УНИАН, 19 января в Киеве после Народного вече, участники которого осудили принятые Верховной Радой 16 января антидемократические законы, часть протестующих отправилась к зданию парламента. Однако путь им преградили правоохранители, после чего на улице Грушевского начались столкновения.

Сегодня утром между митингующими и правоохранителями стали священники, и столкновения прекратились.