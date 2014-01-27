К 90-летию со дня рождения Сергея Параджанова: Сквозь время.Объективность кинематографа.

23 января в Arcane Art Gallery к 90-летию со дня рождения рождения Сергея Параджанова при поддержке Национального союза кинематографистов Украины состоялось открытие выставки фотографий известного оператора-постановщика, Заслуженного деятеля искусств Юрия Гармаша «Прикосновение» и медиа-перформенс Лауреата международных кинофестивалей Александра Дирдовского «Белая лента» при участии мультиинструменталиста Армена Кастаньяна, а также музыкантов группы «Er.Jazz» Анжея Поздина и Алексея Кабанова, исполнивших на аутентичных и современных инструментах удивительно органичные импровизации на тему заквавказских мотивов с элементами украинского мелоса.

Миниатюры из фильмов и ковер из коллажей, проецируемые на ленто-экраны, уникальные черно-белые фотографии Юрия Гармаша, которые отражают богатую внутреннюю драматургию режиссера, позволили всем присутствующим прикоснуться к неразгаданному миру «собирателя снов». "Его вклад в мировое кино, - отметил Федерико Феллини, - заключается в том, что он создал уникальный кинематографический язык. Мир фильмов Параджанова - это волшебное соотношение цвета, пластики, музыки и слова. В кадрах его картин - энциклопедическое знание восточной культуры и искусства, неистовство фантазии».

С 24 по 26 января в Arcane Art Gallery желающие могли посмотреть ретроспективу фильмов Сергея Параджанова, которые принесли ему всемирную известность - «Цвет Граната», «Ашик-Кериб», «Тени забытых предков», «Легенду о Сурамской крепости».

Не случайно, что это событие состоялось в стенах Arcane Art Gallery. Arcane Art Gallery посвящена объективному искусству, которое находится вне рамок каких-либо стилей и направлений. Оно основано на общечеловеческих вечных истинах и ценностях и работает не с внешними проявлениями, а с глубинными, сердечными нотами человеческого разума. Гости Галереи могли также познакомиться с новыми работами Галины Москвитиной из серий «Sundrops» и «Prayer», которые недавно вернулись из Лондона с выставки в Hay Hill Gallery и посвящены свету, любви, счастью и свободе человеческого духа.

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ЮРИЙ ГАРМАШ - известный оператор-постановщик, Заслуженный деятель искусств, Член Национального союза кинематографистов Украины.

Окончил операторский факультет ВГИКа.

Оператор-постановщик Киевской киностудии имени А.Довженко.

С февраля 2009г. - преподаватель Киевского Международного

Университета, факультет Кино-телеискусства.

АЛЕКСАНДР ДИРДОВСКИЙ – режиссер, оператор, автор сценариев.

С 80 –го года снимает документальное, научное кино на киевских киностудиях, участвует в художественных и фотовыставках.

С 90-го снимает авторское кино, Лауреат международных кинофестивалей. Занимается постановкой мульти-медиа перформансов в Украине и за рубежом. Входит в каталог «Guide Appollonia» (Современное искусство Европы).

АРМЕН КАСТАНЬЯН – мультинструменталист, Лауреат международных конкурсов, солист государственного академического оркестра «Радио Бенд» Александра Фокина.

АНЖЕЙ ПОЗДИН и АЛЕКСЕЙ КАБАНОВ – музыканты группы «Er.Jazz».

ARCANE ART GALLERY создана как презентационная и коммуникативная площадка для всех, кто интересуется Объективным искусством.

По определению возникшему в начале XX вв, к объективному относится искусство способное переводить нас с уровня обыденного, субъективного восприятия действительности - на надличностный уровень бытия. В качестве наиболее известных примеров объективного искусства можно привести строения Стоунхенджа и египетских Сфинксов, иконы Рублёва и фильмы Тарковского, полотна Брейгеля, Рериха.

На сегодняшний день Arcane Art Gallery стала не только местом для проведения уникальных арт-событий, но и прекрасной коммуникационной площадкой для деловой элиты, что, безусловно, способствует консолидации представителей арт и бизнес-сообществ для популяризации украинского искусства как в Украине, так и за рубежом.

www.arcane.com.ua

ЛАТЕРНАТИВНЫЙ РЕАЛИЗМ ГАЛИНЫ МОСКВИТИНОЙ

Латернативный реализм - стиль живописи Галины Москвитиной, основанный на особенном восприятии художником света, использовании в живописи концептуальных образов, непосредственно связанных с понятием «свет, светимость, светоносность». Картины, созданные в рамках направления, именуются Светангами («Лайтангами»).

Галина Москвитина - один из лучших графиков Украины, в своё время иллюстрировавшая Булгакова и Шекспира, 15 лет провела в Индии и Китае. Художница вернулась в Украину с серией живописных работ, отражающих её своеобразный духовный опыт. В 2011-12гг. в рамках мирового турне «Кодекс Света» картины Галины Москвитиной побывали в Милане, Лондоне, Тель-Авиве, Нью-Йорке. Несмотря на непривычную для Сontemporary Аrt стилистику, первой же серией работ заинтересовались представители крупнейших мировых аукционных домов, осуществив продажи на аукционах MacDougall's и Bonhams. Недавно в Лондоне в Hay Hill Gallery прошла выставка Галины Москвитиной.

http://www.galynamoskvitina.com

