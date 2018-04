ПАО «МАРФИН БАНК» вне угрозы

15 января 2014 года Высшим Хозяйственным судом Украины (ВХСУ) была поставлена точка в длительном споре по иску ООО "РВТ Транс" к CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (Кипр) с участием ПАО "МАРФИН БАНК". Напомним, согласно определению Хозяйственного суда Киева от 24 мая 2013 года на акции ПАО «МАРФИН БАНК» (дочерний банк CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD в Украине) был наложен арест.

Поскольку претензия компании ООО "РВТ Транс" относились непосредственно к кипрскому банку CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (Кипр), эта ситуация не повлияла на нормальную работу украинского банка. Никакие ограничения на работу с клиентами не вводились. Банк продолжал работать в обычном режиме.

В итоге CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (Кипр) и ПАО "МАРФИН БАНК" выиграли суд. Рассмотрев кассационные жалобы банков, Коллегия судей ВХСУ полностью их удовлетворила и постановила единственно верное и окончательное судебное решение, которым решения судов предыдущих инстанций отменены, производство по делу - прекращено, а также отменен арест акций ПАО «МАРФИН БАНК».

Клиенты ПАО «МАРФИН БАНК» не раз убеждались в стабильности работы банка. С 2009 года, банк сохраняет высокие позиции рейтингов, что говорит о ПАО «МАРФИН БАНК» как о надежном партнёре и перспективном в развитии финансовом учреждении.

24 декабря 2013 года независимое агентство «Кредит-Рейтинг» в очередной раз объявило о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга ПАО «МАРФИН БАНК» на уровне uaА. Прогноз рейтинга - стабильный. Прогноз указывает на отсутствие на данный момент предпосылок для изменения рейтинга на протяжении года.

Агентство также подтвердило рейтинг надежности банковских вкладов (депозитов) банка на уровне «5» (наивысшая надежность). Данная оценка говорит о том, что вероятность возникновения проблем со своевременным возвращением вклада в ПАО «МАРФИН БАНК» приравнивается к нулю. ПАО «МАРФИН БАНК» входит в пятерку украинских банков имеющих наивысшую оценку надежности депозитов (вкладов).

