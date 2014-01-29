Украинский туроператор "NEWS Travel" совместно с российским туроператором "Библио Глобус" запустили программу в Египет, Турцию и Кипр в 2014 году.

Об этом на пресс-конференции сообщили генеральный директор «NEWS Travel» Сергей Солнцев и управляющий директор «Библио Глобус» Александр Туголуков.

Компания NEWS Travel в партнерстве с компанией «Библио Глобус» в этом году пополнила свое предложение двумя самыми популярными на рынке Украины направлениями – Египтом и Турцией.

NEWS Travel выходит на новые направления с разумными объемами (около 15% от общего объема рынка в 2014 году).

По направлению Египет для украинских туристов предлагаются туры в Хургаду и Шарм Эль Шейх с вылетами из Киева, Львова, Донецка, Харькова и Одессы. За сезон компания планирует отправить на отдых в Египет более 30 000 туристов.

По направлению Турция открытие продаж также ожидается в скором времени. Программа стартует на майские праздники из Киева, Донецка, Харькова, Львова и Одессы. Аэропорты прилета – Анталия, Даламан, Бодрум. Всего за сезон компания NEWS Travel планирует отправить на отдых в Турцию около 50 000 туристов.

Программы в Египет и Турцию осуществляются на крыльях авиакомпании WINDROSE.

Также, NEWS Travel как один из общепризнанных лидеров по Кипру на рынке Украины, планирует еще больше укрепить свои позиции на этом направлении. Этим летом в планах компании – отправить на Кипр около 20 000 туристов, что составит около 40% от общего объема рынка.

В совместной программе компания NEWS Travel отвечает за реализацию продукта на украинском рынке и полетную программу. Сфера ответственности компании «Библио Глобус» – это обеспечение качественного номерного фонда и обслуживание туристов за рубежом. Обе компании будут вовлечены в мероприятия, связанные с продвижением совместной программы на территории Украины.

Александр Туголуков рассказал гостям о компании «Библио Глобус» и об истории плодотворного сотрудничества оператора с компанией NEWS Travel. Среди преимуществ, которые получат украинские туристы – это, в первую очередь, внушительный выбор эксклюзивных отелей. В Турции у «Библио Глобус» около 30 отелей в эксклюзиве, в Египте – около 35 отелей, а на Кипре – более 90 отелей.

Также, компания «Библио Глобус» имеет собственные принимающие компании, что гарантирует туристам неизменно высокое качество обслуживания за рубежом.

После выступления участников пресс-конференции, у гостей была возможность задать им все интересующие их вопросы.

СПРАВКА

Компания NEWS Travel – это многопрофильный туроператор, входящий сегодня в плеяду наиболее успешных туристических компаний Украины. Главный офис NEWS Travel расположен в Киеве. Также, компания имеет филиалы в Донецке, Харькове, Одессе, Запорожье и Львове. По результатам независимых рейтингов, NEWS Travel является одним из лидеров на рынке по основным направлениям.

Официальный сайт компании: www.newstravel.ua.

Компания «Библио Глобус» – многопрофильный российский туроператор. Компания основана в 1994 году. «Библио Глобус» предлагает полные турпакеты по 35 направлениям с прямыми вылетами из 23 городов России. «Библио Глобус» вошел в рейтинг Forbes «200 крупнейших частных компаний России-2013», заняв 142 место и занял 1 место среди крупнейших туроператоров России туристического рынка.

Официальный сайт компании: www.bgoperator.ru.