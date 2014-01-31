Стартовал Международный Конкурс «Классическое ювелирное искусство ХХІ века–2014» с призовым фондом 77 тысяч долларов и объявлены победители в 2013 году

Сегодня, 31января, объявлено про начало Конкурса «Классическое ювелирное искусство ХХІ века - 2014». Про это УНИАН сообщили организаторы конкурса.

Глава Классического ювелирного Дома « Лобортас» Игорь Лобортас сказал: «Сегодня, 31 января, Классический ювелирный Дом «Лобортас» поздравляет всех с Международным днем ювелира и объявляет о начале Конкурса «Классическое ювелирное искусство ХХІ века — 2014».

По сообщению организаторов конкурса, 30 января 2014 года состоялся финал Международного Конкурса «Классическое ювелирное искусство ХХІ века – 2013», на котором были определены победители гран-при финала.

Глава Классического ювелирного Дома «Лобортас» Игорь Лобортас акцентировал, что главным критерием при определении работ-победителей стало наличие в конкурсной работе особенностей классического ювелирного искусства, характерных для XXI века.

Призерами стали: 2 место – Андрей Примаченко (Киев, Украина) - нож "Ящерица"; 3 место было разделено между 3 участниками: Марк Балдин (Россия, Новосибирск) – крест «Плетение»; Степан Романишин (Милан, Италия) – трость «Виноградная лоза»; Андрей Кулыгин (Киев, Украина) – шахматный набор «Zorum».

Перед началом финала Конкурса состоялось торжественное вручение Грамот призерам Межрегионального этапа Конкурса, которые были определены на заседании Научно-экспертного совета Классического ювелирного Дома «Лобортас» 14 декабря 2013 года. После определения работ-победителей гран-при финала Международного Конкурса «Классическое ювелирное искусство ХХІ века-2013» состоялась торжественная церемония награждения. Дипломы и премии победителям гран-при финала Конкурса были вручены главой Классического ювелирного Дома «Лобортас» Игорем Лобортасом.

Конкурс «Классическое ювелирное искусство ХХІ века — 2014» пройдет в следующих номинациях:

1. Скульптура, малая пластика.

2. Рисунок, эскиз, макет.

3. Ювелирная работа (предмет).

4. Ювелирная посуда.

5. Ювелирная инженерия, ювелирная архитектура малых форм.

6. Ювелирная обработка оружия, миниатюра.

7. Ювелирное 3D моделирование.

Главной задачей конкурса является развитие классического ювелирного искусства XXI века. Лучшие работы-победители будут представлены мировому сообществу и планируется их включение в наследие мировой культуры в области ювелирного искусства.Конкурс будет проходить в 3 этапа: отборочный, региональный; межрегиональный; Гран-при финал.

Заявки на участие в Конкурсе подаются с момента публикации новости и принимаются до 31 июня 2014 года. Даты проведения каждого из этапов Конкурса будут сообщены участникам лично. Награждение победителей и итоги конкурса будут объявлены 31 января 2015 года.

Призеры и победители межрегионального этапа Конкурса в каждой из номинаций получат:

1 место - 3000 у.е. в эквиваленте национальной валюты по курсу НБУ на момент проведения конкурса;

2 место - 2000 у.е. в эквиваленте национальной валюты по курсу НБУ на момент проведения конкурса;

3 место - 1000 у.е. в эквиваленте национальной валюты по курсу НБУ на момент проведения конкурса.

Победители гран-при финала Конкурса получат;

1 место – 20 000 у.е. в эквиваленте национальной валюты по курсу НБУ на момент проведения конкурса;

2 место - 10 000 у.е. в эквиваленте национальной валюты по курсу НБУ на момент проведения конкурса;

3 место - 5 000 у.е. в эквиваленте национальной валюты по курсу НБУ на момент проведения конкурса.

Возрастных и профессиональных ограничений нет. Заявки на участие в конкурсе принимаются в электронном и письменном виде на сайте Классического ювелирного Дома «Лобортас» www.lobortas.com



Фото-новость УНИАН о событии: http://photo.unian.net/rus/themes/45150