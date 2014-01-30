Институт потребительских экспертиз презентовал результаты тестирования самого популярного коньяка

В сегменте недорогих коньяков есть разделение на «обычный» и «элитный». Причём это обуславливается скорее технологией и традициями производства, но отнюдь не ценой». Об этом УНИАН сообщили представители Института потребительских экспертиз по результатам проведенного ими тестирования.

В рамках презентации результатов исследования было отмечено, что покупатели уже довольно давно привыкли к качеству крепких алкогольных напитков, которые производятся в Украине. Но этот тезис полностью справедлив только для водки, а вот о недорогих коньяках, которые в среднем всего на треть дороже водки, у людей ещё присутствуют стереотипы. «Мол, украинские коньяки, особенно низшего ценового сегмента, производятся из обычного спирта, с нарушениями технологии. Вместе с тем, в Украине темпы производства и продаж янтарного напитка постоянно растут и разливают его предприятия с солидной историей и репутацией. Чтобы разобраться в вопросе, наши эксперты отправили на исследования шесть самых популярных марок отечественных ординарных коньяков с выдержкой не менее трёх лет»-акцентировали представители Института потребительских экспертиз.

В презентации результатов тестирования отмечается: выбор недорогих коньяков «три звезды» на рынке довольно широкий, соответственно, охватить все не представляется возможным. Поэтому в лаборатория Института потребительских экспертиз исследовала самые известные марки – «Шустов», «Шабский», «Борисфен», «Ай – Петри», «Жан-Жак» и «Гринвич». В профильном ДСТУ указано, что коньяки не должны содержать красителей и ароматизаторов, но в него могут добавляться специально смягчённая вода (для снижения крепости, ведь в бочки заливают 70 градусный спирт), сахарный сироп (смягчение вкуса) и сахарный колер (для придания благородного янтарного цвета). На маркировке всех образцов чётко были указаны ингредиенты, нарушений выявлено не было.

Далее были проведены сложные исследования физико – химических параметров, для определения, из какого спирта сделаны подопытные напитки. Дело в том, что коньяк, в отличие от водки, должен производиться исключительно из коньячного спирта, который перегоняется из белых сухих виноградных вин, с последующей выдержкой в дубовых бочках. К тому же должна в полной мере соблюдаться классическая технология и отклонения от неё чреваты серьёзным ухудшением качества напитка. Проведя ряд исследований на определение массовой концентрации высших спиртов, эфиров, альдегидов и метилового спирта, специалисты дали однозначное заключение – все тестируемые коньяки действительно сделаны из «правильного» сырья, или как называют коньячный спирт мастера своего дела – «воды жизни».

Ещё одним немаловажным фактором для любого янтарного напитка, отмечают в Институте потребительских экспертиз, является его выдержка, т.е. количество времени, которое коньяк провёл в бочках, набирая аромат и вкус. Чтобы определить, действительно ли коньяки соответствуют своему возрасту, проводятся исследования по летучим компонентам. Анализ показал – тестируемые коньяки действительно трёхлетние, проверку на выдержку выдержали все.

Представители Института потребительских экспертиз отмечают, что самым интересным элементом исследования спиртных напитков является дегустация, или, выражаясь научным языком, определение органолептических показателей (вкус и букет, цвет, и прозрачность). Коньяки пробовали участники профессиональной дегустационной комиссии, а также пробанды из числа обычных потребителей. И здесь результаты оказались не такими радужными. Половина образцов получила от дегустаторов «красные карточки» - очень низкие оценки за вкус и букет. Эксперты отмечают, что вообще, коньяк должен иметь мягкий гармоничный вкус, быть прозрачным, янтарно-золотистого цвета, букет может быть с привкусами ванили, возможно лёгкими смолистыми оттенками или тонами спелых фруктов. Хорошие результаты показали «Шабский» и «Шустов» - 7.5 и 7.75 баллов соответственно. К сожалению, дегустаторы снизили оценки трём из шести коньяков. Эти три ТМ имели ярко выраженный спиртово-сивушный аромат, резкий и жгучий вкус. В итоге – полученные баллы оказались ниже нормативного 7,4. Лидером, по результатам тестирования Института потребительских экспертиз, стал коньяк «Борисфен» (Дома марочных коньяков «Таврия»), который отметился оценкой в 8 баллов. «Народные» дегустаторы оценили напитки выше, при этом в определении лидера мнения совпали – высший балл вновь получил «Борисфен».

По итогам исследования Института потребительских экспертиз, эксперты констатировали, что в сегменте недорогих коньяков есть своеобразное разделение на «обычный» и «элитный». Причём это обуславливается скорее технологией и традициями производства, но отнюдь не ценой. «Победитель теста коньяк «Борисфен» оказался одним из самых недорогих по стоимости. Бутылка, произведенная в Доме марочных коньяков «Таврия», стоит в рознице 38,92 грн., в то время как её «визави», не получившие высоких оценок, на 10 -15 процентов дороже. Но, как бы там ни было, главный вывод состоит в том, что доступные коньяки являются напитками настоящими и безопасными. Нужно только покупать в нормальных магазинах и выбирать производителей с многолетней репутацией» - акцентировали представители Института потребительских экспертиз.