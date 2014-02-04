Киевские работодатели инициируют встречу с Председателем КГГА В.Макеенко и Секретарем Киевсовета Г.Герегой

В столице состоялось совместное заседание Федерации работодателей города Киева, Киевской городской организации работодателей, Киевской городской ассоциации работодателей с участием руководства Федерации работодателей Украины и руководителей киевских предприятий.

В своем выступлении Президент Киевской городской ассоциации работодателей Виталий Майко отметил, что новое Территориальное соглашение должно быть заключено на трехсторонней основе между исполнительным органом Киевского горсовета (КГГА), Объединением организаций работодателей Киева «Федерация работодателей г. Киева» и Объединением профсоюзов, организаций профсоюзов в Киеве «Киевский городской совет профсоюзов» в соответствии с Конституцией Украины и законами Украины.

Заместитель Председателя Совета Федерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко отметил, что проект нового Генерального соглашения на национальном уровне, которое будет заключаться между КМУ, всеукраинскими объединениями организаций работодателей и предпринимателей и всеукраинскими профсоюзами и профобъединениями уже согласован сторонами на 98 %.

Председатель Совета Федерации работодателей города Киева Андрей Антонюк акцентировал внимание на том, что проект нового Территориального соглашения предусматривает положения, с которыми киевские работодатели в сегодняшних тяжелых экономических реалиях, к сожалению, никак не могут согласиться. В частности, предложенным проектом нового Территориального соглашения предусматриваются следующие обязательства столичных работодателей:

«Обеспечивать увеличение объемов производства промышленной продукции организациям, осуществляющим деятельность на территории города Киева.

Уменьшить в течение 2014 уровень безработицы, определенной по методологии МОТ, не менее чем на 0,2 процентных пункта.

Предусматривать в коллективных договорах повышение уровня среднемесячной заработной платы работников, не менее, чем на 15 % (к предыдущему году)».

По словам А. Антонюка, киевские работодатели, будучи реалистами, не могут взять на себя такие обязательства в ситуации обострения экономического кризиса, когда спад промышленного производства в городе Киеве за 11 месяцев 2013 составил 10,4 %. К сожалению, таким образом, впервые за 23 года Независимости, столица Украины оказалась на предпоследнем месте по уровню промышленного производства среди регионов Украины.

А. Антонюк акцентировал внимание присутствующих на том, что ряд нерешенных вопросов, которые, к сожалению тянутся годами, наложили свой негативный отпечаток на деятельность столичных работодателей и их работников.

«В частности, это коррупция, увеличение административного давления на бизнес, переплата налогов, невозмещенный НДС, признание сделок ничтожными, увеличение арендной платы за землю в 2013 году и т.д.. Все это является теми причинами, которые существенно мешают работать бизнесу. Именно этими причинами объясняется резкий спад объема промышленного производства, увеличение уровня безработицы в столице Украины и невозможность повышения уровня оплаты труда», — заявил Председатель Совета Федерации работодателей города Киева Андрей Антонюк.

А. Антонюк призвал киевских работодателей присоединиться к подготовке проекта нового Территориального соглашения, которое должно отвечать основным принципам, на которых строится новое Генеральное соглашение на национальном уровне и предоставить Федерации работодателей города Киева свои замечания и предложения, а к 1 марта 2014 подготовить согласованный текст Территориального соглашения с участием исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), Объединения организаций работодателей Киева «Федерация работодателей г. Киева» и Объединения профсоюзов, организаций профсоюзов в Киеве «Киевский городской совет профсоюзов».

В свою очередь, Председатель Наблюдательного совета ПАО «Киевэнерго» И. Плачков заявил, что столичная власть и киевские работодатели в ситуации горячего гражданского конфликта должны объединить общие усилия по обеспечению нормальной жизнедеятельности столицы Украины в условиях горячего гражданского конфликта.

По результатам обсуждения вопросов повестки дня участниками совместного заседания было принято решение инициировать встречу киевских работодателей с Председателем КГГА Владимиром Макеенко и Секретарем Киевсовета Галиной Герегой, на которой обсудить ряд важных для киевлян вопросов, в частности:

Какое финансово-экономическое положение г. Киева по состоянию на сегодня?

В случае длительного продолжения или обострения социально-политического кризиса, что может угрожать киевлянам (перебои с тепло - и водоснабжением, с электроэнергией, перебои в работе транспорта и т.п.)?

Что можно и нужно сделать для предотвращения в дальнейшем возникновения каких-либо нештатных ситуаций в обеспечении нормальной жизнедеятельности Киева?

Об участии столичных работодателей и киевлян в обеспечении бюджетного процесса в г. Киеве в 2014 г.

О разработке проекта нового Территориального соглашения между исполнительным органом Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрацией), Объединением организаций работодателей Киева «Федерация работодателей города Киева» и Объединением профсоюзов, организаций профсоюзов в г. Киеве на 2014-2015 г.

С соответствующим письмом к Председателю КГГА В. Макеенко и Секретарю Киевсовета Г. Гереге обратился Председатель Совета Федерации работодателей Киева Андрей Антонюк.

Справка. Общая численность работников, работающих на предприятиях-членах соответствующих организаций работодателей, входящих в состав Федерации работодателей города Киева составила 266 719 человек, что составляет 19,2 % от общей численности занятого населения в г. Киеве.

http://kmor.kiev.ua/novyny/149-kyivski-robotodavtsi-initsiiuiut-zustrich-z-holovoiu-kmda-v-makeienkom-ta-sekretarem-kyivrady-h-herehoiu