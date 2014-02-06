За период массовых акций в Украине пострадали 139 журналистов - ИМИ

Киев. 6 февраля. УНИАН. За период массовых акций в Украине, начиная с конца ноября 2013 года, пострадали 139 журналистов. Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщил медиаюрист Института массовой информации (ИМИ) Роман Головенко.

Во время пресс-конференции правозащитники отметили то, что большинство нападений являются осознанными и целенаправленными действиями представителей органов власти с целью помешать журналистам выполнять их профессиональные обязанности.

“По нашему убеждению, большинство нападений на журналистов, большинство тех случаев, когда журналисты становились жертвами определенных правонарушений, были осознанными действиями со стороны органов власти... Государство и органы власти несут полную ответственность за действия своих работников, за действия работников “Беркута”, которые стреляли, избивали дубинками, начиная с событий на Банковой 1 декабря. Это касается и событий на Грушевского”, - добавил директор Института Медиа-права Тарас Шевченко.

Юристы советуют журналистам обращаться за юридической помощью и обжаловать неправомерные действия в отношении них в судебном порядке, обращаясь, в частности, и в международные суды.

“Кроме украинских судов, есть возможность обращений в Европейский суд по правам человека. Это может быть длительный процесс, но уже сейчас дела в отношении украинцев, которые пострадали на Майдане, определяются как приоритетные, а это значит, что сроки рассмотрения могут быть сокращены от обычных 4-5 до ускоренных год-два... Есть две процедуры. Общая предусматривает, что прежде чем обращаться в Европейский суд, нужно пройти все инстанции в Украине, но по тем журналистам, которые пострадали на Банковой, они могут сразу обращаться в Европейский суд. Потому что государство, по сути, амнистировало тех правоохранителей, которые избивали журналистов и препятствовали исполнять им журналистскую деятельность и приняло закон, согласно которому освобождаются от ответственности те, кто превысил свои полномочия и препятствовал журналистской деятельности. Поскольку, приняв закон, государство амнистировало как участников процесса, так и тех, кто их избивал. Поскольку оно сказало само, что никакого правосудия в отношении тех людей, которые избивали журналистов, в Украине нет, это открывает прямую дорогу в Страсбург. Отсутствуют возможности защиты в Украине, а это значит, что по сути, использованы все возможные средства защиты. Поэтому тех журналистов, которые были признаны пострадавшими в событиях на Банковой, мы призываем готовить обращения в Европейский суд... Только по Банковой и по событиям декабря пока можно обращаться в Европейский суд”, - сказал Шевченко.

Он также отметил, что пострадавшие журналисты по решению Европейского суда могут получить от 10 до 20 тысяч евро компенсации.

“Мы подчеркиваем, чтобы именно журналисты или адвокаты, которые их защищают, обращались к нам. Это поможет нам фиксировать всю информацию и обобщать ее. В дальнейшем эта информация может быть доказательствами по всем делам, которые являются смежными или же эти дела могут быть объединены в одно. То есть наша цель – не дать возможности кому-то остаться без помощи, и чтобы обо всех этих случаях узнала мировая общественность”, - добавила медиаюрист Института развития региональной прессы Людмила Панкратова.