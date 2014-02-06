Возвращение к Конституции 2004 года не исключает политических противоречий не только между властью и оппозицией, но и в самой оппозиции - эксперт

Киев. 6 февраля. УНИАН. Доктор политических наук, профессор, аналитик экспертной группы «Политическая лаборатория» Сергей Телешун считает, что возвращение к редакции Конституции 2004 года не исключает политических противоречий не только между властью и оппозицией, но и в самой оппозиции.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

«Конституция 2004 года предотвращает эффективную систему управления, тормозя принятие решений в 8 раз. Кроме того, мы не исключаем политические противоречия не только между властью и оппозицией, а в первую очередь внутри оппозиции. Опыт противостояния премьера Тимошенко и экс-президента Виктора Ющенко присутствует», - сказал Телешун.

Он считает, что вариантом изменений в Конституцию может быть создание рабочей группы из депутатов-экспертов, которые предложат внести изменения в Конституцию относительно отдельных полномочий президента, и эти изменения «будут вынесены по согласованию с большинством в стенах Верховной Рады».

По его словам, второй вариант, которого больше хочет оппозиция - это возвращение к статус-кво. «Но и в оппозиции разные оценки, в частности часть оппозиции выступила против Конституции 2004 года», - прибавил он.

В то же время Сергей Телешун считает «несколько специфическим» вариант возвращения к Конституции 2004 года. Он напомнил, что проект этой Конституции был предложен Виктором Медведчуком. «Я был удивлен, когда и Виталий Кличко, и Арсений Яценюк предлагают проект Виктора Медведчука, перед тем съездив к нему на дачу. Здесь, как говорил Салтыков-Щедрин нужно определиться - или ты севрюгу с хреном хочешь или Конституцию» - прибавил он.

Доктор политических наук, профессор С. Телешун также не исключает, что в пакете создания нового правительства и изменений в Конституцию может возникнуть и вопрос о выборах. «Я не исключаю, что где-то в марте могут предложить как вариант перевыборы Верховной Рады, и не исключено, что в пакете о некоторых конституционных изменениях могут быть предложены и разговоры о выборах президента. Но это будет где-то в ноябре-декабре 2014 года», - сказал эксперт.

Он отметил, что сегодня и у власти, и у оппозиции есть желание изменить баланс полномочий. «Но единый механизм между властью и оппозицией не отработан», - прибавил он.