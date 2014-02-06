Наибольший коррупционный риск в бюджете-2014 заложен в порядке привлечения кредитов под госгарантии — эксперт

Киев. 6 февраля. УНИАН. Один из наибольших коррупционных рисков в государственном бюджете на 2014 год заложен в порядке привлечения кредитов под государственные гарантии. Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил директор Центра политических студий и аналитики Виктор Таран.

«Кабинет министров Украины получил слишком широкие полномочия по установлению условий и порядка привлечения кредитов под государственные гарантии. Это открывает перспективы для проталкивания проектов, выгодных узкому кругу чиновников и депутатов, и перекладывания ответственности на государственный бюджет», - сказал Таран.

По мнению эксперта, также слишком широкие и нечеткие полномочия получает Министерство финансов.

«Минфин получает нечеткие и слишком широкие полномочия по внесению изменений в перечень кредитов, которые будут привлекаться государством в специальный фонд госбюджета. Это плюс для приближенных к власти бизнесменов», - сказал Таран.

Кроме того, по его словам, коррупционный риск присутствует и в финансировании угольной промышленности. В частности, в бюджете 2014 года заложено увеличение расходов на поддержку угольной промышленности почти на 2 млрд грн.

Таран также сообщил, что более 1 млрд грн из бюджета Украины на 2014 год могут быть выделены округам народных депутатов от Партии регионов и приближенным к власти внефракционным депутатам.

"Произошла так называемая политическая коррупция, когда порядка 1 млрд грн было роздано мажоритарным депутатам или депутатам от Партии регионов на потребности их округов", - заявил Таран.

Еще одним коррупционным риском в бюджете, по мнению Тарана, является отмена публичных тендеров в Министерстве обороны.

“Помогли немного нашим силовикам. В законе про госбюджет разрешили не проводить тендеры на питание, обслуживание в этом году. И все те поставщики, которые были в том году, перешли в этот год. Это несколько десятков миллионов, которые будут в ручном режиме поделены между своими контрактниками”, - отметил эксперт.

По словам Тарана, в 2013 году также были обнаружены другие законодательные инициативы, зарегистрированные в парламенте, которые содержат коррупционные риски. В частности, эксперты обнаружили коллизии в законодательстве, правовые пробелы или предоставление слишком широких полномочий органам власти, нарушение баланса интересов, чрезмерное количество контактов бизнеса с органами власти, а также сочетание нормативных и контролирующих функции в одном органе власти.

Как сообщал УНИАН, ранее ряд экспертов заявляли, что приближенные к правительству бизнес-группы могут получить из госбюджета на 2014 год до 188 млрд грн, которые могут направить на собственные цели. В частности, непрозрачная и неконкурентная система государственных закупок с использованием в качестве “прокладок” коммунальных и госучреждений, может привести к потерям из бюджета при осуществлении закупок за бюджетные средства более чем 100 млрд грн. Также порядка 5-7 млрд грн не попадают в бюджет из-за контрабанды нефтепродуктов, порядка 25 млрд грн может не попасть в бюджет из-за разницы в цене газа украинской добычи и импортного, а также в бюджете на текущий год предусмотрена поддержка угольной отрасли в размере 13,3 млрд грн.

Закон «О Государственном бюджете на 2014 год» был принят в Верховной Раде 16 декабря без обсуждения пропрезидентским большинством.

Справка УНИАН. Центр политических исследований и аналитики (ЦПСА) - это аналитическая тренинговая общественная организация, основанная в 2005 году с целью объединения усилий общественности для развития в Украине гражданского общества, демократических институтов и эффективного местного самоуправления.