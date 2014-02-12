“УДАР” призывает завтра всех работников присоединиться к всеукраинской предупредительной забастовке

Киев. 12 февраля. УНИАН. Завтра, 13 февраля, ориентировочно в 12.00 всех украинцев призывают оставить свои рабочие места и выйти на Всеукраинскую предупредительную забастовку против действий нынешней власти.

Об этом председатель забастовочного комитета в Киеве Юрий Крикунов сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что инициатором проведения забастовки выступила партия “УДАР”.

“Мы призываем каждого сознательного украинца, каждого сознательного киевлянина проявить, даже не героизм и, упаси Господи, не экстремизм, а гражданскую позицию и 13 февраля ориентировочно в 12 часов провести предупредительную забастовку в течение одного часа. Это абсолютно не нарушает никакого закона. Присоединившиеся к этой забастовке не подпадают даже под прогул. Прогулом считается отсутствие на рабочем месте в течение трех часов”, - сказал Крикунов.

Он также выразил надежду, что в предупредительной забастовке примут участие около 50 тысяч киевлян.

По словам председателя забастовочного комитета, руководители около 100 малых и средних предприятий столицы знают о проведении предупредительной забастовки. Им уже предоставили все выдержки из законов относительно правомерности такого мероприятия. В то же время, по словам Крикунова, если после или во время проведения забастовки на работников будут оказывать давление, то им будет оказана юридическая помощь.

По словам Крикунова, забастовка проводится с требованиями к власти: вывести спецподразделения милиции из центра города и провести люстрацию в рядах спецподразделений МВД, вернуться к Конституции 2004 года, сформировать правительство народного доверия, наказать виновных в истязаниях людей.

“Если наши требования, требования нашей предупредительной забастовки не будут услышаны, то сеть забастовочных комитетов будет разветвлена, и Украина вступит в период бессрочной забастовки”, - подчеркнул он.

В свою очередь председатель правления Института развития гражданского общества и демократии Андрей Фищук отметил, что для проведения таких забастовок существует необходимость в обществе.

“Большая часть наших граждан недовольна ситуацией нынешней ситуацией в стране. Многие активные граждане присоединились к акциям протеста на Майдане в Киеве, на Евромайданах в областях и районах страны. Есть очень много людей, которые хотят также выразить свой протест, но в силу различных обстоятельств не могут присоединиться к акциям протеста. Поэтому форма забастовки – это протест на рабочем месте путем прекращения работы... То есть, каждый человек, каждый гражданин, который недоволен действиями власти, социально-экономической ситуацией в государстве, нарушением своих гражданских прав и свобод, может проявить свою позицию, присоединившись к этой забастовке. Это нормальная европейская практика”, - сказал он.

Фищук выразил убеждение, что всеукраинская предупредительная забастовка станет началом новой волны консолидации общества.