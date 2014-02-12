Правозащитники инициируют встречу руководства ГПУ и МВД с родителями потерпевших во время протестных акций

Киев. 12 февраля. УНИАН. Международная общественная организация “Международная Лига защиты прав граждан Украины” обратилась к генеральному прокурору Виктору Пшонке и министру внутренних дел Виталию Захарченко с просьбой провести встречу с родителями потерпевших военнослужащих и участников Майдана во время акций протеста.

Об этом председатель правления этой организации Эдуард Багиров сообщил на пресс-конференции УНИАН.

«Мы обратились к в.о. министра внутренних дел и к генпрокурору с просьбой, чтобы они нашли время встретится с родителями потерпевших военнослужащих и участников Майдана», - сказал он.

Багиров надеется наладить диалог прямого общения, «чтобы руководство ГПУ и МВД собрали родителей и выслушали стороны, относительно того какие есть претензии, пожелания или жалобы». По его словам, «это было бы правильно, потому что, общаясь дистанционно с жалобами и заявлениями, результаты достигаются в 5-10% случаев».

«Я думаю, что многие родители с пониманием отнеслись бы к такому шагу, чтобы перевести конфликтную ситуацию в русло взаимопонимания. Объединить родителей, объяснить им, принять меры, если есть виновные, то наказать, чтобы это было доступно публично, пока этого не было. По моей информации, генпрокурор готов к таким встречам и вроде бы Захарченко тоже не возражает, но немого однобоко, только родителей сотрудников МВД, но хотя бы так», - отметил правозащитник.

Багиров надеется, что через неделю после пресс-конференции такая встреча состоится.