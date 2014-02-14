В 2014 году в Киеве планируется открытие современного радиологического центра

Киев. 14 февраля. УНИАН. В 2014 году в Киеве на территории Национального института рака планируется открытие современного радиологического центра.

Об этом сообщил главный детский онколог Украины, руководитель отделения детской онкологии Национального института рака Григорий Климнюк сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, центр строится за счет средств Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» и Благотворительного фонда Василия Хмельницкого «Пути в будущее».

«Это стройка, которая не прекращается ни на один день. Это, наверное, единственная стройка, которая идет столь ритмично и безостановочно. Это очень сложное и очень дорогое помещение, которое будет оснащено самой современной в мире техникой для проведения лучевой терапии у детей двумя линейными ускорителями, аппаратами брахитерапии и техникой для планирования лучевой терапии», - сказал Климнюк.

Врач отметил, что в Украине есть потребность в хорошей технике для лучевой терапии.

«Однако наличие той базы, которая создана, целой системы лучевой диагностики и терапии, благодаря стратегическому решению и его воплощению фондом «Развитие Украины», мы можем сказать, что к концу 2014 года мы можем закрыть потребность в современных методах лучевой терапии для всех детей в Украине», - сказал онколог.

Климнюк объяснил, что для подготовки онкопациента к оперативному вмешательству, к безопасной лучевой терапии нужна очень точная современная медицинская аппаратура.

«Оборудованные фондом «Развитие Украины» центры лучевой терапии в западных регионах и Донецке принимают сотни детей. До тысячи детей в год проходят бесплатную диагностику. И среди них в основном дети с онкологическими заболеваниями», - сказал врач.

Руководитель программы «Рак излечим» Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Виктория Мыколаюк рассказала, что в радиологическом центре на базе Национального института рака смогут обследоваться и лечиться около 10 тыс. пациентов ежегодно, в том числе и дети, общая стоимость проекта составляет 20 млн долл.

«Радиология - очень важное направление в лечении рака, именно поэтому фонд очень активно развивает это направление. По данным ВОЗ, радиологические исследования показаны пациентам в 60-70% случаев, в том числе - детям. На аппаратах, которые фонд Рината Ахметова установил в областных онкодиспансерах Донецка, Черновцов, Ивано-Франковска, Хмельницкого, Ривне и Тернополя, диагностику и лечение в целом прошли более 600 детей. Также, начиная с 2007 года, фонд поддерживает детские онкологические отделения Национального института рака и ИНВХ им. В.Гусака в Донецке. В рамках такой «адресной помощи» оказана поддержка на сумму 11,6 млн грн. Помощь получили 982 ребенка», - сообщила Мыколаюк.