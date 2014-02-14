Депутат Уманского горсовета Максим Поляков заявляет о преследовании из-за обнародования информации о народном депутате от Партии регионов

Киев. 14 февраля, УНИАН. Депутат Уманского городского совета, член политсовета ВО "Батькивщина" Максим Поляков считает, что инициатива создания в парламенте Временной следственной комиссии по расследованию обстоятельств доведения им до банкротства предприятия "Уманьхлеб" является «личной местью» народного депутата от Партии регионов Антона Яценко.

Об этом Поляков сказал на пресс-конференции в УНИАН, комментируя зарегистрированный народным депутатом от Партии регионов Владимиром Олейником проект постановления о создании такой ВСК.

Поляков отметил, что Яценко избирался в Верховную Раду в округе №200 Черкасской области, а когда начался Майдан, то, вопреки убеждениям избирателей, “призывал Президента Украины Виктора Януковича во время заседания фракции Партии регионов ввести в Украине чрезвычайное положение”.

Депутат Уманского горсовета добавил, что написал об этом в социальных сетях, а через 15-20 минут ему позвонил по телефону Яценко и убеждал, что не призывал Президента вводить в Украине чрезвычайное положение. Вместе с тем, по словам Полякова, народные депутаты, а также журналисты, могут подтвердить обратное.

Поляков также сообщил, что когда начал собирать подписи за отзыв Яценко, то стал получать сообщения на телефон с угрозами, а также народные депутаты от ПР инициировали создание ВСК по расследованию обстоятельств доведения до банкротства предприятия "Уманьхлеб".

По словам Полякова, “Яценко перевел этот личный конфликт на уровень Верховной Рады”.

При этом депутат горсовета убеждал присутствующих на пресс-конференции, что "Уманьхлеб" работает, “а на протяжении последних 5 лет есть одно и то же лицо, а руководство доводит предприятие до банкротства”.

“Здесь было очень интересное заявление Антона Яценко вчера о том, что он сдаст свой мандат, если у меня не будет акций "Уманьхлеб", и они вернутся предприятию. Поэтому я сейчас хочу обратиться к Антону Яценко с тем, что он в понедельник обязан сдать свой депутатский мандат, поскольку акции, которые у меня были, передарены с июня 2013 года и находятся у обычных тружеников, в том числе у работников "Уманьхлеба", о чем есть все подтверждения”, - отметил Поляков.

Присутствующий на пресс-конференции руководитель информационного агентства ОБХ-ТВ Дмитрий Комаров отметил, что сейчас занимается этим конфликтом и выслушивает разные стороны. По его словам, “достаточно серьезное удивление” вызвало то, что в феврале увидел среди серьезных “глобальных” законопроектов на сайте Верховной Рады проект постановления о создании ВСК, которая должна была бы “заниматься городским депутатом”.

“Факт сам по себе странный. ВСК Верховной Рады - это высокий уровень”, - добавил журналист.

По словам Комарова, они планируют выслушать по этому поводу мнение автора проекта постановления Олейника.

В свою очередь, эксперт Хельсинкского союза по правам человека, член Харьковской правозащитной группы Андрей Диденко заметил, что в Украине нет никаких оснований для введения чрезвычайного положения. По его словам, сегодня и без введения чрезвычайного положения нарушаются права и свободы людей. В частности, эксперт привел пример видео, на котором видно, как правоохранители издеваются над раздетым на морозе активистом Евромайдана. Диденко добавил, что в Украине “происходит охота за активистами, журналистами”, которых бьют, истязают.

“Введение чрезвычайного положения было бы крайне вредным. Оно крайне опасно и ведет к гражданской войне”, - добавил он.

Справка УНИАН. 10 февраля 2014 года народный депутат Владимир Олейник (фракция Партии регионов) зарегистрировал в парламенте проект постановления “Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств мошеннического завладения акциями и доведения до банкротства ЗАО "Трудовой коллектив "Уманьхлеб" депутатом Уманского городского совета, членом политсовета Всеукраинского объединения "Батькивщина" Максимом Анатольевичем Поляковым и о возможности причастности к этому народных депутатов Украины”.

Председателем ВСК Олейник предлагает избрать себя.