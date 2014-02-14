В Киеве 19 февраля состоится круглый стол по формированию миротворческого контингента в Украине и созданию системы народовластия

Киев. 14 февраля. УНИАН. В Киеве 19 февраля состоится круглый стол по формированию внутреннего миротворческого контингента в Украине и созданию системы народовластия в стране.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили инициаторы круглого стола и Национального собрания Украины Владимир Волков, Николай Габер и Игорь Дидковский.

Как отметил Дидковский, 29 января этого года 216 участников Национального собрания Украины инициировали создание Штаба Национальной Гвардии Украины. Гвардия должна стать коммуникационной площадкой для формирования миротворческого контингента, которая будет действовать на основе на идеологии «украиноцентризма и принципах самоорганизации и самоуправления».

Тогда же было решено провести круглый стол с участием всех, кто поддерживает изменение системы власти в Украине, целью которого должно стать создание внутреннего миротворческого контингента из членов всех организаций, которые возникли самостоятельно в дни противостояний в Украине.

“У нас государственная машина и государственный строй уничтожил конституционный строй. И сейчас все “уперлись рогом” в Конституцию 2004 года. Это манипуляция и обман. Все “уперлись рогом” в какой-то референдум. Это манипуляция и обман. Только учредительная власть через институт национального собрания даст прямое народовластие и перезагрузит всю систему”, - считает Дидковский.

Как отметил Волков, круглый стол по формированию внутреннего миротворческого контингента и созданию системы народовластия планируется провести 19 февраля в Доме учителя. На мероприятие приглашают всех руководителей силовых ведомств и проявившиеся самоорганизованные инициативы общественности.

“Там будет поставлена точка и проведен водораздел: мы четко поймем, кто является миротворцем внутренним и защищает украинский народ, украинскую государственность, а кто сформирован под простую провокационную идею, то есть, кто сформирован как “банда” для издевательства над украинским народом. После 19-го четко будет понятно, какие организации имеют целью миротворчество и защиту украинского народа, а какие хотят “перенять ту функцию, которую сегодня выполняет власть, то есть перенять функцию грабежа украинского народа”, - сказал Волков.

Он сообщил, что организаторы разослали официальные письма о мероприятии всем организациям, проявившим себя во время политического кризиса.

Также Волков сообщил, что на круглый стол приглашены «моральные авторитеты», представители инициативы “первого декабря”, предыдущие президенты, народные депутаты.

«Всем понятно, от женщины-матери до отца, студента, что в Украине должна быть сформирована внутренняя сила, которая должна защищать украинский народ, потому что имеющиеся структуры не выполняют свою прямую функцию. Не делают этого ни военные, ни спецподразделения, и не имеют возможности выполнять самоорганизованные организации», - добавил он.

Кроме того, Волков отметил, что очень важно, чтобы все нынешние процессы в Украине находились под защитой и под патронатом внутренних миротворческих сил.

В свою очередь Габер обратил внимание, что инициаторы Национального собрания рассчитывают на поддержку известных в мире украинцев.

“Мы должны использовать эти связи, чтобы давить через парламенты других государств на руководство государства, на правительства других государств, чтобы они нам помогали, а не мешали”, - отметил он.

По словам Габера, по результатам круглого стола должна быть выработана стратегия утверждения мира в Украине.

“Есть перемирие, но что будет дальше? Что будет завтра? Мы сейчас ждем 17-го числа, как будут развиваться события. Майдан будет определять свои события в воскресенье. Как поведет себя власть, мы не знаем. Но мы с вами должны сойтись, посмотреть друг другу в глаза для того, чтобы встать между двумя баррикадами”, - заявил он.

Габер также добавил, что необходимо провести парламентские слушания о ситуации в государстве, и он обратился с соответствующей инициативой к спикеру Владимиру Рыбаку.