Верховная Рада – не социальная служба, парламент не имеет права не работать - народный депутат Татьяна Донец

Обращение народного депутата Татьяны Донец к коллегам-народным депутатам Украины было передано в УНИАН.

"Как ваша коллега, как гражданка Украины, просто как женщина: Верховная Рада - не социальная служба, парламент не имеет права не работать! Как, собственно, и не имел такого права последние недели.

Переговоры за закрытыми дверями привели к величайшей трагедии в истории независимой Украины. Бездеятельность парламента - это уже действие, страшнее, которого не представить.

Мы не имеем морального права "прятать голову в песок", не созывая сессию. Наш долг сохранить территориальную целостность Украины, остановить раскол!

Мы обязаны дать ответ на вопрос, почему Восток и Запад должны быть вместе, а не культивировать разногласия и противоречия. С объекта переговоров мировых держав мы должны, наконец, стать субъектом геополитики!

Призываю всех политологов, социологов, журналистов: прекратите искать различия между Западом и Востоком. Ищем то, что нас объединит!

Целостность Украины - сегодня главное! "

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