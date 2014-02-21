Считаю своим долгом заявить свою гражданскую позицию и сообщить о выходе из фракции Партии регионов - народный депутат Поляченко

Копия заявления народного депутата Украины Юрия Поляченко была передана в УНИАН. Заявление написано на имя Председателя Верховной Рады Украины Рыбака В.В. и датировано 20 февраля 2014 года.

«Учитывая ситуацию, которая сложилась в стране, как врач, как гражданин, как Народный депутат Украины, считаю своим долгом заявить свою гражданскую позицию и сообщить Вам о выходе из фракции Партии регионов.

На сегодняшний день, к огромному сожалению, предел перейден, в стране пролитая кровь, и оправдание этому нет. Гибели мирных украинцев, особенно пожилых людей и женщин, нет оправдания ни для одной из сторон.

Поэтому, в день траура я скорблю вместе со всей страной, вместе с родными и близкими погибших. В свою очередь заявляю, что сделаю все от меня зависящее для того, чтобы остановить кровопролитие ».