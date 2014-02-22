Все фитнес-клубы Sport Life возобновили работу

В связи со стабилизацией ситуации в Киеве сеть фитнес-клубов Sport Life полностью возобновила работу в нормальном режиме.

Об этом говорится в обращении, переданном в УНИАН.

" Друзья!

Ранее администрация компании Sport Life приняла решение приостановить работу киевских клубов на полтора дня - 20 и 21 февраля. Это было сделано только из соображений безопасности наших сотрудников и клиентов.

Так, значительное количество нашего персонала не только предпочло бы находиться в этот период с близкими, но и даже физически не смогло бы добраться до работы из-за транспортных проблем.

Сегодня, 22 февраля, ситуация в Киеве стабилизировалась и мы приглашаем всех на занятия.

Спорт и здоровый образ жизни поможет всем нам гораздо легче преодолеть все жизненные кризисы и вызовы! До встречи сегодня на тренировке!»,-говорится в обращении Sport Life.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля сеть фитнес-клубов Sport Life в связи с напряженной обстановкой в Киеве временно приостановила работу клубов в столице для обеспечения безопасности клиентов и сотрудников компании. Об этом говорилось в заявлении, опубликованном на веб-сайте компании http://sportlife.ua