Парламент должен безотлагательно сформировать ЦИК в новом составе или же продлить срок полномочий действующей комиссии - КИУ

Киев. 24 февраля. УНИАН. Верховная Рада Украины должна безотлагательно рассмотреть вопрос формирования Центральной избирательной комиссии в новом составе или же продлить срок полномочий действующей комиссии до завершения избирательного процесса.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН выразил председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

Он объяснил, что в разгар выборов ЦИК, 13 членов которой теряют полномочия и право на участие в заседаниях комиссии 1 июня 2014 года, не сможет установить результаты голосования в первом и потенциально повторном туре выборов и легитимно объявить победителей.

“1 июня они (члены ЦИК - УНИАН) не могут собраться на заседание - 7-летний срок истекает. Выборы (Президента - УНИАН), как известно, назначены на 25 мая. И соответственно, сразу после выборов - через 5 дней - комиссия недееспособна. А на установление итогов выборов отводится 10 дней, не говоря о втором туре, если таковой будет”, - объяснил он.

Потому, по словам Черненко, вопрос формирования ЦИК в новом составе или продолжения срока полномочий действующей комиссии до завершения избирательного процесса парламент должен рассмотреть безотлагательно.

“Из опыта предыдущих избирательных кампаний, сегодня в обществе нет особого доверия как к отдельным действующим членам ЦИК, так и к комиссии в целом. Но переформатирование комиссии тогда, когда необходимо непосредственно заниматься организацией выборов, может серьезно отразиться на качестве избирательного процесса. Потому, как компромиссный вариант, мы выступаем за продление полномочий членов ЦИК до полного завершения избирательного процесса, обеспечив при этом максимальный общественный контроль над деятельностью ЦИК. А уже после выборов вернуться к формированию профессионального и политически независимого состава комиссии”, - отметил Черненко.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Верховная Рада приняла постановление "О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий".

Данным постановлением назначаются внеочередные выборы Президента на 25 мая 2014 года.

Виктор Янукович заявил, что не признает решения Верховной Рады о его устранении с поста Президента.