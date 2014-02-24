Отраслевые профсоюзы призывают депутатов решить проблемы с соцвыплатами и безработицей

Киев. 24 февраля. УНИАН. Конфедерация свободных профсоюзов Украины призывает народных депутатов Верховной Рады обратить внимание на социально-экономические проблемы наряду с политическими, и решить вопросы по выплатам заработных плат, пенсий, стипендий, а также по безработице.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Украины, заместитель председателя Всеукраинского забастовочного комитета Михаил Волынец.

“Мы требуем увеличить уровень пенсий, уровень стипендий, заработных плат. Нужно обратить внимание на социальные выплаты, а не только на политические вопросы, которые, без сомнения, являются очень важными”, - заявил Волынец.

По его словам, еще одной важной проблемой остается повышение уровня безработицы, которая с каждым днем растет, а не уменьшается, как сообщает Государственная служба статистики Украины.

“Еще до революционных процессов у нас было 5 млн безработных. Хотя власть, служба статистики, Министерство социальной политики сообщают, что уровень безработицы все падает и падает”, - сказал председатель Конфедерации свободных профсоюзов.

Волынец считает, что профсоюзы Украины должны взять на контроль работу ведомств и министерств по выплатам заработных плат, ведь только так “можно достичь своевременных выплат или выплат вообще по отраслям”.

Также Волынец сообщил, что Всеукраинский забастовочный комитет не будет проводить забастовку, запланированную на 25 февраля, из-за положительных изменений, произошедших в стране за последние дни.

“Мы считаем, что сейчас сменилась власть, произошли такие события на Майдане. У людей лучшие ожидания, чем еще неделю назад. Формируются новые органы власти. Мы не хотим сыграть на руку бывшей власти, соседям, которые влияют на Украину”, - сказал он.

При этом Волынец подчеркнул, что при необходимости забастовки могут быть проведены позже. В частности, дата, место форма проведения – будут определены позже.

Как сообщал УНИАН, в декабре отраслевые профсоюзы заявили о намерении провести забастовки против заложенного в государственном бюджете на следующий год недостаточного финансирования науки, образования, медицины и других сфер, а также в поддержку действий и требований митингующих на Майдане. Тогда Волынец заявил, что представители профсоюзов услышали призыв оппозиции, звучащий со сцены Майдана, о том, что нужно проводить забастовки. При этом он считал, что лидеры оппозиции и митингующие не смогут организовать их самостоятельно, этим должны заниматься профсоюзы.