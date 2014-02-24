Закон о выборах Президента нуждается в безотлагательных технических совершенствованиях - ОПОРА

Киев. 24 февраля. УНИАН. Действующий Закон "О выборах Президента Украины" нуждается в безотлагательных технических совершенствованиях, цель которых - избежание злоупотреблений во время выборов, обеспечение прозрачности процесса, эффективная работа избирательных комиссий, равенство возможностей кандидатов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила координатор избирательных и парламентских программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

По ее мнению, если эти выборы будут организованы ненадлежащим способом, с нарушением демократических норм и стандартов, это приведет к углублению кризиса и новым противостояниям.

“Выборы необходимо провести так, чтобы никто не имел сомнений в их легитимности и восприняли нового Президента, какая бы фамилия ни оказалась в протоколе ЦИК об официальных результатах голосования”, - сказала Айвазовская.

Она подчеркнула, что необходимые изменения Верховная Рада может внести немедленно, уже на этой неделе.

Как подчеркнула координатор ОПОРЫ, предлагается: установить максимальный количественный состав окружных и участковых избирательных комиссий; позволить украинским неправительственным организациям проводить наблюдение в официальном порядке и с расширенными полномочиями (предусмотреть процедуру регистрации наблюдателей как в ЦИК, так и в ОИК, что упростит логистику документов в столице, разгрузит ЦИК и в то же время, в отличие от парламентских выборов, предоставит право представителям общественных организаций работать в официальном статусе в Центральной избирательный комиссии во время ее заседаний; предусмотреть право для общественных наблюдателей подписывать и оставить особое мнение как в протоколе подсчета голосов УИК и ОИК, так и в протоколе об установлении официальных результатов выборов ЦИК); с целью повышения прозрачности финансирования избирательных кампаний ввести промежуточную отчетность распорядителей избирательных фондов кандидатов в президенты и предусмотреть публикацию отчетов на официальном сайте ЦИК; с целью избежания чрезмерных ограничений пассивного избирательного права граждан снизить размер денежного залога для кандидатов: с 2 тысяч до 1 тысячи минимального размера заработной платы; включить в перечень оснований для вынесения ЦИК предупреждения кандидату за его отказ принимать участие в телевизионных дебатах, что препятствует реализации осознанного выбора граждан; установить запрет и предусмотреть административную ответственность за проведение предвыборной агитации, распространение соответствующих материалов, объявление призывов голосовать «за» или «против» партий или кандидатов, публичную оценку деятельности кандидатов или партий во время мероприятий, которые организуются органами государственной власти и местного самоуправления, коммунальными предприятиями, учреждениями, организациями и тому подобное.

Кроме того, как прибавил директор Института Медиа Права Тарас Шевченко, закон о выборах Президента нуждается в существенном усовершенствовании в части предвыборной агитации и регулирования деятельности СМИ.

Прежде всего, по его мнению, изменения должны касаться таких вопросов как разъединение в разные разделы правил агитации и правил освещения журналистами избирательного процесса, а также необходимо дать определение предвыборной агитации и более четко сформулировать требования о проведении телевизионных дебатов.

“Мы призываем, с целью снижения расходов на выборы и эффективного расходования средств государственного бюджета в трудное для государства время, установить, что государственные СМИ предоставляют эфирное время бесплатно, поскольку они и так содержатся за средства плательщиков налогов”, - подчеркнул Шевченко.

Параллельно с выборами, как прибавила Айвазовская, необходимо составить план и начать полноценную реформу избирательного законодательства, наработать кодекс.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Верховная Рада приняла постановление "О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий".

Данным постановлением назначаются внеочередные выборы Президента на 25 мая 2014 года.

Виктор Янукович заявил, что не признает решение Верховной Рады о его устранении с поста Президента.