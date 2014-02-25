Киев. 25 февраля. УНИАН. В Киеве презентовано "Общественное движение за единую страну, народовластие и общественный контроль".

На пресс-конференции в УНИАН движение представил его главный координатор, председатель правозащитной организации «Ваша Надежда» Федор Олексюк.

Он отметил, что общественное движение является аполитичным и нейтральным ко всем политическим партиям.

По словам координатора, объединение создано с целью консолидации всех “здоровых общественных и гражданских сил” во всех регионах Украины для защиты целостности, территориальной неприкосновенности страны, создания системы настоящего народовластия и гражданского контроля за властью.

“Общественное движение является объединением, которое признает авторитет Всевышнего Бога, а Десять Заповедей – в качестве фундамента новой Конституции и всех законов Украины”, - сказал Олексюк.

Он также сообщил, что движение выступает за развитие Независимой Украины как внеблоковой и нейтральной страны, которая не входит ни в какие надгосударственные объединения или союзы, и строит свои внешние отношения на принципах партнерства, добрососедства, взаимовыгодных отношений со всеми странами, блоками, союзами.

По убеждению Олексюка, Украина сейчас стоит на пороге грандиозных событий.

“Конечно, некоторые лозунги Майдана и все то, о чем говорят по всей Украине, является положительным процессом. Это противостояние, как стартер, который запустил силу народа. Но этот генератор сегодня еще крутит одна часть - в одну сторону, другая — в другую. Наша задача сегодня, чтобы этот генератор работал действительно и давал энергию для целой страны. Те события, которые сегодня происходят, они фактически разделяют страну”, - отметил он.

Олексюк выразил убеждение, что Украине не стоит спешить с проведением выборов Президента и народных депутатов, потому что это может привести к новому противостоянию.

“Мы находимся в чрезвычайно напряженной и наэлектризованной ситуации и выборы — их популизм — приведет к еще большему противостоянию”, - сказал Олексюк.

Он также сказал, что убежден в необходимости обязательной люстрации власти в стране для появления новой генерации политиков, которые действительно смогут изменить всю систему власти в Украине.

“Если сегодня придут люди, которые не запятнаны в тех событиях, о которых мы знаем, то, конечно, они наведут порядок. Но мы знаем, что во власть очень часто приходят нормальные люди, которые затем становятся такими, как та система. Поэтому сегодня, если эту систему не изменить полностью, то кто бы туда не приходил, есть большое искушение....”, - сказал координатор новосозданного движения.

По словам Олексюка, украинский народ имеет достаточно новых лидеров, и это продемонстрировал Майдан, противостояние.

“Только их немногие знают, им пока нет дороги”, - отметил он.

Кроме того, в движении, по словам Олексюка, считают, что возвращение к Конституции 2004 года является повторным ее “изнасилованием”, а потому стране нужно принять новую Конституцию.

Также в новосозданном движении категорически против создания постоянного коалиционного правительства. Члены движения выступают за формирование временного правительства на 2 месяца и начало создания “Правительства народного доверия” с чрезвычайными полномочиями через подписание конституционного договора между Верховной Радой и Кабмином.