Представители аграрного сектора назвали свои требования к новому министру аграрной политики

Киев. 26 февраля. УНИАН. Представители аграрных ассоциаций и бизнеса считают, что министром аграрной политики и продовольствия Украины в новом правительстве должен быть аполитичный человек, который готов реформировать отрасль и найти в проводимой им работе баланс между интересами мелких хозяйств и крупных агрохолдингов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили представители Ассоциации производителей молока (АПМ), Ассоциации свиноводов и ряда сельскохозяйственных компаний.

По словам генерального директора компании-дистрибьютора средств защиты растений и семян «Эридон» Сергея Кролевца, управление министерством нужно возложить на молодых людей, которые готовы начать активную работу по модернизации деятельности министерства.

«Я считаю, нужно, чтобы приходили молодые люди. Люди, которые могут управлять, люди, которые понимают, что нужно делать, но не политики… Этих молодых людей нужно искать, проводить семинары и круглые столы. Таких людей очень много», - сказал Кролевец.

«Он также должен быть реформатором, но в то же время толерантным человеком, который мог бы сбалансировать все, что есть в сельском хозяйстве, между домохозяйствами и крупными холдингами», - добавила член Ассоциации свиноводов Украины Надежда Кудлай.

Участники пресс-конференции отметили, что больше всего этим требованиям соответствуют президент АПМ Андрей Дикун и народный депутат Александр Мирный (ВО «Свобода»).

По словам Дикуна, первоочередные задачи, которые должен решить Минагропрод под новым руководством, – это ослабление давления на дистрибьюторов агрохимии, остановка необоснованных проверок фермерских хозяйства, урегулирование вопроса с регистрацией аренды земли. Кроме того, он считает необходимым продление моратория на продажу земель сельхозназначения до 2025 года, а также сохранение до 2025 года налоговых льгот для аграриев.

Что касается работы в парламенте, то в АПМ подчеркивают необходимость принятия ряда законопроектов, регулирующих работу государственной машины.

«У нас есть ряд требований. Приоритетные законопроекты, которые мы хотели бы, чтобы срочно были приняты в Украине, – это законопроект о ликвидации местных государственных администраций, законопроект о формировании местных бюджетов, законопроект о порядке импичмента президента, о Центральной избирательной комиссии и законопроект о Майдане», - сказал Дикун.

Депутат Мирный, который также присутствовал на пресс-конференции, согласился с необходимостью внесения существенных изменений в деятельность Минагропрода.

«Министерство аграрной политики должно создавать условия для работы сектора, а не регулировать его», - подчеркнул он.

По его словам, для успешного развития сельского хозяйства страны необходимо привлекать к работе в нем молодых специалистов, нормализовать работу Аграрного фонда, сделав его эффективным регулятором на рынке аграрной продукции, а также снизить бюрократическое давление на отрасль, сократив количество разрешительных документов, необходимых для торговли сельхозпродукцией.

Как сообщал УНИАН, в результате длительных акций протеста украинцев, во время которых десятки человек погибли, а сотни ранены, президент Виктор Янукович и ряд министров были отправлен в отставку. На сегодняшний день в Верховной Раде продолжаются консультации по кандидатурам на должности премьер-министра и министров.