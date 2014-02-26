Представители общественности просят ВР принять закон "Об органах самоорганизации населения"

Киев. 26 февраля. УНИАН. Представители общественности просят Верховную Раду принять закон "Об органах самоорганизации населения" и закон "Об общих собраниях (конференциях) членов территориальных общин по месту жительства".

Такую инициативу сегодня на пресс-конференции в УНИАН озвучили директор программ "Гражданское общество и должное управление" Международного фонда "Возрождение" Алексей Орловский и председатель Всеукраинской ассоциации содействия самоорганизации населения Андрей Крупник.

По словам Орловского, соответствующий законопроект "Об органах самоорганизации населения" уже разработан по инициативе коалиции общественных организаций.

При этом Орловский объяснил, что законопроект "Об органах самоорганизации населения" в редакции Минрегиона, поданный Кабинетом министров на рассмотрение Верховной Рады 29 ноября прошлого года, создает, по убеждению общественных экспертов, предпосылки для узурпации властью местных общественных инициатив и противоречит Стратегии развития гражданского общества. Именно поэтому, как отметил Орловский, представителями общественных организаций и народными депутатами был разработан альтернативный законопроект, который прошел публичное обсуждение и был признан соответствующим демократическим стандартам и интересам органов самоорганизации населения.

"Действующее законодательство не дает условий для надлежащего существования таких органов, и чрезвычайно важно, чтобы Верховная Рада приняла эти законы", - сказал Орловский.

В свою очередь, Крупник напомнил, что, по данным Госкомстата, на начало февраля этого года в Украине официально зарегистрировано 1,5 тыс. органов самоорганизации населения разного территориального статуса, а количество легализованных путем устного извещения или находящихся на стадии создания, по меньшей мере, в десять раз больше.