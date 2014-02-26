Эксперт: Есть все основания для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС уже в марте

Киев. 26 февраля. УНИАН. Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом Украина может подписать уже в марте, поскольку для этого есть все юридические и политические основания.

Такое мнение во время пресс-конференции в УНИАН выразил член общественной коллегии по вопросам внешней политики Василий Филипчук.

“Фактически, подписание Соглашения об ассоциации возможно в марте. В середине марта будет заседание Европейского совета, где будут присутствовать все главы государств и правительств, руководство европейских институтов, и мы спокойно можем это соглашение подписать прямо в марте. Если мы его не подпишем, и позволим перенести подписание соглашения на период после президентских выборов, то мы войдем в период, когда европейские институты перестанут работать, поскольку у них также выборы в Европарламент. После того, как состоятся выборы в Европейский парламент, состоятся выборы руководства Европарламента и, соответственно, руководства Европейской комиссии. То есть мы, по меньшей мере, переходим в октябрь. Если учесть, что сейчас активно ведутся беседы, что нужны и парламентские выборы в нашем государстве, то мы фактически можем быть в ситуации, когда подписание будет перенесено к концу года, а может, и на следующий год. Нет никаких причин, почему соглашение нельзя подписать в марте 2014 – ни политических, ни юридических. Позиции сторон четко зафиксированы. Все признают, что мы выполнили все условия для подписания соглашения”, - отметил Филипчук.

Он также выразил мнение, что вместе с подписанием нужно подать заявку на вступление Украины в Европейский Союз.

“Это, может быть, непопулярный шаг, и не следует ожидать, что нам будут аплодировать... Но сегодня нет ни политических, ни моральных, ни правовых оснований отказать Украине в ее заявке на вступление в ЕС... Подача заявки принципиально изменяет всю систему отношений: от того, как будет оказываться помощь по реализации Соглашения об ассоциации, до того, какие объемы средств будут предоставляться нашему государству”, - сказал эксперт.

Он также выразил убеждение, что три закона, необходимые для завершения первой фазы Плана действий по безвизовому режиму, которые есть в Верховной Раде, должны быть приняты как можно скорее.

“Если новое правительство будет эффективным и действенным, мы полностью можем в течение года-полтора достичь соответствия требованиям плана действий и внедрить безвизовый режим”, - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, председатель Комитета Европейского парламента по иностранным делам Элмар Брок заявил, что Европейский Союз и Украина могут подписать Соглашение об ассоциации летом этого года, а парламенты 28-ми стран-членов ЕС ратифицируют документ в течение 2015 года.

По его мнению, если будет задержка с подписанием Соглашения об ассоциации, то не со стороны ЕС.

Справка УНИАН. 21 ноября 2013 г. Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать 29 ноября на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства».

29 ноября Президент Украины Янукович в Вильнюсе не подписал Соглашение об ассоциации, что вызвало акции гражданского протеста по всей стране.

Верховная Рада Украины 22 февраля 2014 г. устранила Януковича с поста Президента Украины и назначила внеочередные выборы главы государства на 25 мая 2014 года.

24 февраля спикер Еврокомиссии заявил, что Европейский Союз будет готов подписать Соглашение об ассоциации с новой украинской властью, сформированной после досрочных президентских выборов, назначенных на 25 мая этого года.