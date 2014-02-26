Ситуация во внешней политике Украины почти катастрофическая - Огрызко

Киев. 26 февраля. УНИАН. Сегодня во внешней политике Украины ситуация почти катастрофическая, потому что во времена предыдущего правительства наше государство практически утратило свою международную правовую субъектность.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН выразил экс-министр иностранных дел Украины, представитель Общественной коллегии по вопросам внешней политики Владимир Огрызко.

“Во внешней политике ситуация почти катастрофическая, потому что за время руководства внешней политикой Украины и государством предыдущего правительства Украина практически утратила свою международную правовую субъектность. Поэтому сегодня всем нам - и профессиональным дипломатам, и всему обществу - нужно прилагать максимум усилий для того, чтобы эта правосубъектность наконец вернулась и чтобы мы были не объектом международных отношений, а субъектом – активным игроком”, - подчеркнул он.

По мнению Огрызко, очень важно, чтобы при каждом министерстве, при каждом ведомстве была создана общественная ячейка, состоящая из специалистов, объединяющая небезразличных людей, которые осведомлены в этой сфере и которые бы имели своей задачей две вещи, – помочь новой власти в реализации стоящих перед ней задач, а с другой стороны - быть общественным наблюдателем за происходящим в том или ином ведомстве.

Он также озвучил ключевые темы, которыми будет заниматься Общественная коллегия по вопросам внешней политики.

“Первое – возвращение внешней политики Украины к адекватному восприятию мировых событий, прозрачности и предсказуемости. К огромному сожалению, за последние годы внешняя политика перестала быть прозрачной. Нам нужно сделать новый старт в отношениях с ЕС и США, потому что после произошедшего доверие к Украине серьезно подорвано. Нужно как можно быстрее подписать Соглашение об ассоциации, выйти на безвизовый режим с ЕС. Отдельный пункт – отношения с РФ, которые нам нужно перевести наконец на рельсы четкого международного права. Никаких братств, партнерств, а нормальные международно-правовые принципы: взаимовыгодность, взаимоуважение и отсутствие патернализма, который до последнего времени присутствовал в этих отношениях”, - сказал Огрызко.

По словам Огрызко, нужно приложить максимум усилий для того, чтобы в мире увидели объективную картину происходившего в Украине в последние три месяца.

Также, по его мнению, нужно думать и о внутренней реформе МИД, и о возвращении к прозрачности в кадровой политике ведомства.