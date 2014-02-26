По инициативе Федерации работодателей Киева стартовал ряд экономических, антикоррупционных и социально- благотворительных проектов.

Состоялось расширенное заседание Федерации работодателей города Киева (ФРК) с участием руководства Федерации работодателей Украины (ФРУ) и руководителей киевских предприятий .

В заседании приняли участие: Председатель Федерации работодателей города Киева- Андрей Антонюк, заместитель Председателя Совета Федерации работодателей Украины - Дмитрий Олейник и более 40 руководителей известных киевских предприятий - столичных работодателей (КП «Киевский метрополитен», ОАО «Киевметрострой», ОАО «Киевгорстрой -2», ОАО «Фармак», ЗАО НПЦ «Борщаговский ХФЗ», ПАО «Оболонь» ОАО «Стройиндустрия», ОАО «Укрпластик», ЗАО «Фанплит», ПАО «ОТИС», ПАО «Киевэнерго», Украинская строительная конфедерация и др.) .

Председатель Совета Федерации работодателей города Киева Андрей Антонюк подчеркнул:

«У украинского народа появился уникальный шанс построить новую страну, конкурентоспособную экономику и создать достойные условия для жизни людей. Как мы воспользуемся этим шансом зависит от каждого из нас». Он отметил , что через неэффективное государственное управление и огромную многолетнюю задолженность бюджета , некоторые из киевских предприятий оказались уже в шаге от банкротства , закрытия и массового увольнения людей.

На заседании обсуждались пути решения вопросов по сохранению работы и рабочих мест для сохранения предприятий и наполнения бюджета города Киева. Киевские работодатели и столичный бизнес заявили о готовности к сотрудничеству с властью ради построения новой экономики и новой Украине и Председатель Совета Федерации работодателей города Киева Андрей Антонюк отметил, что "одной из первоочередных задач нового правительства страны является принципиальное изменение качества предпринимательской среды".

В свою очередь заместитель Председателя Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник заявил, что бизнес в последние годы был вынужден отдавать на взятке в 50 % от их оборотов и поэтому сейчас выходит из Антикоррупционной инициативе. Как подчеркивают в Федерации работодателей Украины, это означает, что бизнес начинает прежде всего с себя и перестает платить взятки судьям, таможенникам , налоговикам, проверяющим органам при государственных закупок. ФРУ и ФРК считают, что Антикоррупционная инициатива украинского бизнеса - это создание реального антикоррупционного органа и горячей линии совместно с представителями Евромайдану , власти и работодателями .

«Украинские работодатели заявляют, что ни при каких обстоятельствах: мы не платим взятки судьям; мы не платим взятки при госзакупках; мы не платим взятки таможенникам и налоговикам, и мы не платим взятки всем представителям государства кто нас проверяет», - Выступая на заседании заявил Председатель Совета Федерации работодателей города Киева Андрей Антонюк.

Председатель Совета Федерации работодателей города Киева Андрей Антонюк заявил также о старте благотворительного проекта «Восстановление родного города» : с 5 марта 2014 каждый столичный работодатель , каждое физическое или юридическое лицо может предоставлять денежные средства на отдельно выделенный открытый , прозрачный и публичный расчетный счет, с которого каждый месяц средства будут направляться на восстановление города Киева после событий, которые происходили с ноября 2013 по март 2014 года. Часть работ киевские работодатели готовы выполнить безвозмездно своими собственными ресурсами и усилиями, а часть необходимых строительных материалов столичные работодатели готовы изготовить бесплатно на собственных киевских предприятиях . ФРК будет открыто, прозрачно и публично отчитываться о поступлении денежных сумм и их направления (предоставления) на проведение восстановления города Киева.

Кроме того, А. Антонюк объявил о начале социально - благотворительного проекта под названием «Поддержка семей героев Майдана» для сбора денежных средств на отдельно выделенный открытый , прозрачный и публичный расчетный счет с последующим направлением средств семьями погибших героев Евромайдану .

Детальная информация на сайте Федерации работодателей города Киева: www.kmor.kiev.ua

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