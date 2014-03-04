“Правый сектор” подчеркивает, что национализм не имеет ничего общего с нацизмом - Тарасенко

Киев. 4 марта. УНИАН. “Правый сектор” подчеркивает, что национализм не имеет ничего общего с нацизмом.

Об этом сказал председатель киевского штаба «Правого сектора» Андрей Тарасенко на пресс-конференции в УНИАН.

«У нас в «Правом секторе» половина русскоязычных, половина украиноязычных. И никаких проблем нет, ребята между собой общаются, и наш пресс-секретарь – русский, москвич, и никаких проблем нет, мы нормально работаем. Мы - украинские националисты, для нас вопрос национальности решен давным-давно - независимо от того, какой национальности человек, если он вместе с нами борется за Украинское государство, он для нас является побратимом”, - подчеркнул Тарасенко.

При этом он заметил, что рядом с ним на пресс-конференции сидит активист “Правого сектора”, киевлянин - еврей Борислав Береза.

Сам Береза заметил, что у него в Бабьем яру погибло 7 родственников. “Как вы думаете, я поддержал бы нацистские движения?”, - спросил он.

В то же время, Береза подтвердил, что он лично считает себя “бандеровцем”, и не видит в этом никакого негатива.

Он не ответил, соответствует ли действительности информация о том, что 8 марта состоится съезд “Правого сектора”, где движение формализуется в партию. “Я пока еще ничего не могу об этом сказать. Увидим”, - ответил Береза.

Также в ходе пресс-конференции Тарасенко подтвердил, что “Правый сектор” не планирует пока уходить с Майдана. “Для нас борьба не закончена - перезагрузка власти не состоялась, потому мы будем продолжать борьбу обязательно”, - подчеркнул Тарасенко.